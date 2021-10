Filipijnse president Duterte stapt aan eind van ambtstermijn uit politiek

De Filipijnse president Rodrigo Duterte zal zich in 2022 dan toch geen kandidaat stellen voor het vicepresidentschap. Hij zal zich na afloop van zijn ambtstermijn terugtrekken uit de politiek, zo heeft hij zaterdag bekendgemaakt.

Op de Filipijnen mag een president slechts één termijn, van zes jaar, aanblijven. Dutertes termijn komt in juni 2022 ten einde. De 76-jarige president had de voorbije maanden wel aangegeven dat hij vicepresident wil worden. Die functie zou hem immuniteit verlenen in mogelijke rechtszaken die tegen hem aangespannen kunnen worden na zijn aftreden.

Het Internationaal Strafhof heeft een vooronderzoek geopend naar Duterte, voor mogelijke misdaden tegen de mensheid in zijn ‘war on drugs’. Bij die strijd kwamen al duizenden mensen om. Duterte werd als president bekritiseerd voor zijn harde aanpak om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Hij dreigde ook met gevangenisstraf voor wie zich niet laat vaccineren.

Enkele dagen geleden kondigde de Filipijnse boksheld Manny Pacquiao nog aan dat hij in 2022 president wil worden. Hij stopte zelfs met boksen om zich op dat doel te kunnen richten. Sinds 2016 is hij senator. Hij keerde zich tegen de regering van Duterte, die hij beschuldigde van corruptie en nauwe banden met China.