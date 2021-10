Els Clottemans mag gevangenis uit voor opleiding

Els Clottemans (37), die in 2010 tot dertig jaar veroordeeld werd voor de moord op haar liefdesrivale, mag haar eerste echte stappen richting vrijheid zetten. Ze mag onder meer overdag de gevangenis verlaten om een VDAB-opleiding te volgen.

De strafuitvoeringsrechtbank in Gent heeft Els Clottemans beperkte detentie toegekend. Ze kreeg een positief advies nadat ze aangegeven had dat ze graag een VDAB-opleiding wou volgen. Clottemans ving eerder al twee jaar op rij bot met haar aanvraag.

Concreet mag ze overdag de gevangenis verlaten. Enkel ’s nachts wordt ze nog in haar cel verwacht. Daarbij mag ze voortaan twee keer per maand een weekend op verlof. In een latere fase kan ze ook voorwaardelijke invrijheidstelling of elektronisch toezicht aanvragen.

Clottemans werd tot dertig jaar veroordeeld en zit al elf jaar in de cel. Al die jaren is ze blijven ontkennen dat ze de koorden van de parachute van liefdesrivale Els Van Doren doorgeknipt heeft.

Dat is opmerkelijk, want een schuldbekentenis of schuldinzicht is vaak belangrijk om in aanmerking te komen om vervroegd vrij te geraken. Er waren op het assisenproces in 2010 weinig harde bewijzen tegenover de vrouw uit Ternat, maar wel veel aanwijzingen.