De Volksrepubliek China viert op 1 oktober zijn Onafhankelijkheidsdag. In 1949 riep Mao toen de republiek uit. Die verjaardag werd dit jaar gevierd met een luchtshow: een kleurrijke parade van militaire vliegtuigen. Op diezelfde dag meldde Taiwan een recordaantal van in totaal 38 Chinese militaire vliegtuigen die door het luchtruim van Taiwan vlogen.

Taiwan heeft een gespannen relatie met China, dat het eiland voor de Chinese kust ziet als een afvallige provincie. De communistische machthebbers in Peking gebruiken diplomatieke, economische en militaire druk om Taiwan internationaal te isoleren. Het regime stuurt daarvoor regelmatig vliegtuigen richting het luchtruim van het land, meestal richting het zuidelijk deel van Taiwan en de door Taipei gecontroleerde Pratas-eilanden in de Zuid-Chinese Zee.

De militaire dreiging vanuit China is het afgelopen jaar flink toegenomen. Vorig jaar ging het om 380 schendingen van het Taiwanese luchtruim, in 2021 bedraagt dat aantal al ruim 500. Vrijdag ging het om twee ‘golven’ van onder meer Chinese straaljagers en bommenwerpers.

Gevechtsvliegtuigen van de Taiwanese luchtmacht stegen op om de indringers te waarschuwen. Ook werden de luchtafweersystemen geactiveerd. Het oude ‘record’ werd gevestigd op 15 juni, toen 28 Chinese straaljagers het luchtruim binnendrongen.

Sinds het aantreden van president Tsai Ing-wen in 2016 is de relatie tussen Peking en Taipei verder onder druk komen te staan. Tsai is kritisch op het Chinese regime en heeft gezegd dat Taiwan nooit zal samengaan met China zolang zij aan de macht is.