Trump hoopt via rechter Twitteraccount terug te krijgen

De voormalige Amerikaans president Donald Trump probeert via de rechtbank weer toegang te krijgen tot zijn Twitteraccount. Tegelijk start hij een zaak op om permanent weer actief te kunnen worden op het sociale netwerk.

Uit rechtbankdocumenten die vrijdagavond in Miami (Florida) werden ingediend, blijkt dat Trump wil dat een rechter Twitter verplicht de oud-president tijdelijk te laten terugkeren. Dat meldt Bloomberg, dat de documenten kon inkijken.

Volgens Trump werd hij van Twitter gegooid onder druk van zijn politieke rivalen in het Amerikaanse Congres. In november vorig jaar verloor de vastgoedtycoon de presidentsverkiezingen. Twitter wilde aan Bloomberg geen commentaar kwijt.

Trump had op Twitter meer dan 88 miljoen volgers, maar hij werd op 8 januari van het platform gegooid. Twee dagen eerder hadden zijn aanhangers een dodelijke bestorming uitgevoerd van het Capitool, om te vermijden dat de parlementsleden de overwinning van de Democraat Joe Biden zouden bevestigen. Op Twitter, en andere sociale media, had Trump herhaaldelijk en foutief beweerd dat de stembusgang frauduleus was verlopen.