Interbellumwoning in Roeselare wint de Onroerenderfgoedprijs 2021

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kent de Onroerenderfgoedprijs 2021 toe aan de bewoners van de interbellumwoning ontworpen door architect Joseph De Bruycker. Dit erfgoedpand in Roeselare wint ook de publieksprijs op basis van een poll waaraan meer dan 5.000 mensen deelnamen. De vrijwilligers van Natuurpunt Lommel ontvangen van de jury een Eervolle vermelding. Zij werken al meer dan veertig jaar aan het behoud en herstel van de vloeiweiden van de Grote Watering.

De winnaar

De interbellumwoning door Joseph De Bruycker in Roeselare is een driegevelwoning uit 1932 in opdracht van De Buscher-Declercq, de eigenaar van betonbedrijf Declercq.

De bel-etagewoning is een totaalkunstwerk naar ontwerp van de Vlaamse architect Joseph De Bruycker met een interieur in samenwerking met kunstenaar Victor Servranckx en een tuin aangelegd door André Rousseau. De Vlaamse overheid beschermde het pand in 2001 omwille van de artistieke, architectuurhistorische en socio-culturele waarde. Minister Diependaele: ‘Originele details, zoals een van de eerste cubexkeukens, maken er een indrukwekkende tijdscapsule van. De restauratie is voor de bewoners een levenswerk. Met de uitgevoerde werken hebben ze hun woning opnieuw opgewaardeerd tot een voorbeeld van de interbellumarchitectuur; klaar voor een nieuw hoofdstuk.’

Ook de jury is lovend: ‘De eigenaars kochten deze woning met problemen zoals waterinsijpeling, gebrekige isolatie en verouderd aluminium schrijnwerk. Voor de restauratie hebben zij de juiste mensen onder de arm genomen, en stap voor stap verder gewerkt aan hun droom. Ze kozen steevast voor behoud en restauratie, ook al was vervanging soms gemakkelijker of goedkoper.’

Eervolle vermelding voor de vrijwilligers van Natuurpunt Lommel

De vloeiweiden van de Grote Watering vormen een uniek cultuurhistorisch landschap. Natuurpunt Lommel werkt al meer dan veertig jaar aan het behoud en herstel ervan.

‘Het project is een toonvoorbeeld van duurzaamheid in de vele betekenissen van het woord: het heeft een grote ecologische impact, het bewaart een historisch landschap (materieel erfgoed) en het zorgt ervoor dat de oude techniek van het witteren niet verloren gaat maar wordt doorgegeven aan volgende generatie (immaterieel erfgoed). 15 ha verwaarloosde bevloeiingbedden werden terug omgevormd tot functionerende bevloeiingsweiden. De vrijwilligers nemen allerlei initiatieven om zowel het landschap als het gebruik, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, veilig te stellen voor de toekomst’, laat minister Diependaele weten.

De vloeiweiden in Lommel

De Onroerenderfgoedprijs beloont recente realisaties op het vlak van monumentenzorg, landschapszorg en archeologie. De zesde editie van de prijs stond in het teken van erfgoed dat niet-publiek toegankelijk is. Uit 28 kandidaten nomineerde een externe jury herenhuis Hotel d’Udekem d’Acoz in Leuven, de interbellumwoning door Joseph De Bruycker in Roeselare en de villa Mon Désir in Wemmel als laureaten. Elke laureaat wint een bedrag van 2.500 euro. De winnaar ontvangt daarbovenop 12.500 euro, dus 15.000 euro in totaal.