Handelsgesprekken tussen EU en Australië opgeschort na AUKUS-conflict

De lang geplande onderhandelingen over een mogelijk vrijhandelsakkoord tussen Australië en de Europese Unie zijn met een maand uitgesteld, tot november. Dat heeft een Europese verantwoordelijke vrijdag te kennen gegeven aan het Franse persagentschap AFP.

De opschorting van de onderhandelingen is een gevolg van de beslissing van Canberra om een grote bestelling van Franse onderzeeërs te annuleren. De Franse president Emmanuel Macron is verbolgen daarover en riep de Franse ambassadeur in Australië terug. Een telefoonoproep van de Australische premier Scott Morrison liet Macron onbeantwoord.