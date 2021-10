Polen verlengt noodtoestand aan Wit-Russische grens

Steeds meer migranten proberen de Europese Unie te bereiken langs de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Het parlement in Warschau heeft de noodtoestand in het grensgebied verlengd tot eind november.

Tijdens het debat in het Poolse parlement maakte Pawel Soloch, hoofd van het nationale veiligheidsbureau, bekend dat alleen al in september bijna 7.000 migranten hadden geprobeerd illegaal de grens over te steken. In september 2021 waren het er 120. Zijn besluit om de noodtoestand te verlengen was bedoeld om de ‘door het Wit-Russische regime georkestreerde druk om de EU te destabiliseren’ tegen te gaan.

De Poolse minister van Defensie Mariusz Blaszczak kondigde donderdag aan dat de grenswachten worden bijgestaan door 2.400 soldaten. Volgens de autoriteiten zijn er alleen al sinds augustus meer dan 10.000 pogingen geweest om illegaal de grens over te steken. 1.500 migranten zijn opgepakt en naar vluchtelingencentra gebracht.

Strenge westerse sancties

Warschau verwijt de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko ervan vluchtelingen uit crisisgebieden als Afghanistan, Syrië en Irak georganiseerd naar de buitengrens van de EU te brengen. Wit-Rusland beschuldigt het Westen ervan chaos in de regio’s te hebben veroorzaakt, waardoor de mensen nu op zoek zijn naar een beter leven.

Loekasjenko had eind mei aangekondigd dat Wit-Rusland migranten niet langer zou beletten door te reizen naar de EU. Dat was een reactie op de strengere westerse sancties tegen de voormalige Sovjetrepubliek. De entourage rond Loekasjenko heeft zijn buurland vrijdag beschuldigd van ‘desinformatie’. Volgens de Wit-Russische grensautoriteiten zijn er smokkelbendes actief in Polen en werd daarom ook daar de toegang tot de grens geblokkeerd.

Ferme reactie vereist

Hulporganisaties vermoeden dat de Poolse grenswachten het merendeel van de migranten terugsturen naar Wit-Rusland. Al kan dat nauwelijks worden gecontroleerd door de noodtoestand aan de grens. Journalisten en hulpverleners mogen het gebied niet binnen.

Tijdens een vergadering in Warschau donderdagavond heeft EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson de Poolse minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Kaminski opgeroepen journalisten toe te laten in het grensgebied. ‘De Wit-Russische actie vereist een ferme reactie van de EU’, zei ze.