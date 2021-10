Misnoegde Standard-supporters spellen spelers de les op het veld na achterstand tegen KV Mechelen

De tiende speeldag van de Jupiler Pro League is turbulent begonnen. KV Mechelen kon binnen de eerste 20 minuten drie keer scoren tegen Standard. Tot groot ongenoegen van de Luikse supporters.

Voor het begin van de tweede speelhelft zijn enkele Standard-supporters het veld opgelopen en gingen in discussie met de spelers. Vooral verbaal, maar af en toe werd ook een duw uitgedeeld. De stewards en politie grepen niet meteen in, waardoor er een onwaarschijnlijke situatie ontstond. De Standard-spelers konden onvoldoende beschermd worden en dus besloot scheidsrechter Nathan Verboomen de spelers weer de kleedkamers in te sturen, nog voor de aftrap van de tweede helft.

De meegereisde Standard-supporters lieten hun ongenoegen al in de eerste helft blijken door tennisballen het veld op te gooien. De wedstrijd werd stilgelegd en twee stafleden van KV Mechelen maakten het veld weer speelklaar. Na een vijftal minuten oponthoud kon de wedstrijd weer verder. Na het incident leek een flink aantal Luikse supporters het stadion al te verlaten.

De situatie bij Standard wordt zo steeds erger en erger. Voor Standard-coach Mbaye Leye worden het alleszins spannende dagen.