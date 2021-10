Al vijf gascentrales kandidaat voor federaal steunmechanisme

Door het bod van voorlopig vier energiebedrijven voor de bouw van vijf gas­centrales is er meer aanbod dan vraag en steun.

Het CRM-steunmechanisme van de federale regering moet bedrijven overtuigen om te investeren in elektrische capaciteit om de sluiting van de kerncentrales op te vangen. De facto gaat het vooral om een subsidie voor de bouw van nieuwe gascentrales. Via een veiling waarbij bedrijven – onder ­gesloten enveloppe – hun bod uitbrengen, wordt bepaald wie de middelen binnenhaalt. Tot donderdag konden geïnteresseerde bedrijven een bod doen bij netbeheerder Elia, die onder toezicht van de federale energieregulator Creg bepaalt wie in aanmerking komt.

Eerder raakte al bekend dat de energiebedrijven Tessenderlo, ­Luminus en Eneco zich kandidaat stelden voor de bouw van gas­centrales in Tessenderlo, Seraing en Manage. Nu blijkt dat ook Engie Electrabel zich kandidaat stelt, concreet voor gascentrales in ­Vilvoorde en Les Awirs.

Vooral de deelname van het Vilvoordse project is opmerkelijk. De provincie Vlaams-Brabant had eerder een omgevingsvergunning daarvoor geweigerd, maar Engie ging in beroep. Engie blijkt er met andere woorden op te gokken dat het uiteindelijk toch een vergunning zal krijgen. Een eventuele toewijzing zonder de juiste vergunning zou immers een serieuze ­financiële aderlating betekenen. De boete kan oplopen tot 5 miljoen euro.

De relatief grote belangstelling is overigens goed nieuws voor federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Met de veiling van het steunmechanisme ging zij op zoek naar 2,3 GW nieuwe capaciteit. De vier voorlopige kandidaten kunnen samen 4 GW leveren. Het aanbod is dus groter dan de vraag. En daar had Van der Straeten op gerekend. Door de grotere concurrentie moeten de energiebedrijven zich immers scherper positioneren om de subsidie binnen te halen. Op die manier worden de financieringskosten voor de federale regering van de energietransitie mogelijk gedrukt.

Eind oktober zal Elia bekendmaken wie de steun krijgt en welk bedrag van de overheid ze op hun rekening gestort krijgen.