Italiaanse politie houdt klopjacht op maffiabaas Cosa Nostra

Op Sicilië is vrijdag een grootscheepse klopjacht gehouden op de voortvluchtige maffiabaas Matteo Messina Denaro. Een speciale politiemacht van 150 man nam aan de zoekactie deel. Tientallen huizen op het eiland die toebehoren aan aanhangers of naaste medewerkers van de maffioso zijn doorzocht.

Messina Denaro wordt beschouwd als de belangrijkste peetvader van de Cosa Nostra op Sicilië, een van de grootste maffiaorganisaties van Italië. Hij werd bij verstek veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor onder andere de moord op de rechters en maffiajagers Giovanni Falcone en Paolo Borsellino, die in 1992 samen met meerdere lijfwachten omkwamen bij twee bomaanslagen.

De 56-jarige maffiabaas is sinds 1993 op de loop. Hij wordt gezien als de man die de plek heeft ingenomen van decapo di tutti capi, Salvatore ‘Toto’ Riina, die drie jaar geleden in gevangenschap is overleden.