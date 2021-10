Scarlett Johansson en Disney hebben hun conflict over de verloning van de actrice bijgelegd. Beide partijen hebben een minnelijke schikking getroffen waardoor er geen rechtszaak komt.

De Amerikaanse actrice had een klacht ingediend tegen het entertainmentbedrijf omdat Disney de superheldenfilm Black widow niet alleen in de bioscoopzalen, maar tegelijk op de streamingdienst Disney+ had gelanceerd. Volgens Johansson liep ze daardoor inkomsten mis, omdat haar loon werd berekend op basis van de ticketverkoop.

‘Ik ben blij dat we ons dispuut hebben opgelost’, klinkt het bij Scartlett Johansson in een gezamenlijk persbericht. ‘Ik ben trots op het werk dat we de afgelopen jaren hebben geleverd, en kijk uit naar een verdere samenwerking in de komende jaren.’

In de film speelt Johansson de KGB-superspionne Natasha Romanoff – codenaam: Black Widow – die gehuld in zwarte spandex een duister complot te lijf gaat.

Streaming belangrijker

Disney had met zware bewoordingen gereageerd op de klacht. ‘Een triestige, verontrustende, en harteloze minachting voor de gruwelijke en langdurige wereldwijde effecten van de covid-19-pandemie.’ Nu is de toon een stuk milder. ’Ik ben blij dat we een akkoord hebben kunnen sluiten’, zei Disney-voorzitter Alan Bergman. ‘We appreciëren de bijdrage van Scarlett en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking aan toekomstige projecten.’

Het dispuut tussen Johansson en Disney is een symptoom van een al lang sudderend conflict tussen acteurs en filmstudio’s nu streaming belangrijker wordt als distributiekanaal.