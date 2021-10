Elise Mertens geeft met blessure op voor kwartfinales dubbelspel in Chicago

Elise Mertens moet verstek laten gaan voor de kwartfinales van het dubbelspel van het WTA-toernooi in Chicago (hard/565.530 dollar). De Limburgse sukkelt met een blessure na haar uitschakeling in het enkelspel donderdag.

Mertens moest met haar Taiwanese dubbelpartner Su-Wei Hsieh, met wie ze het topreekshoofd vormt, in de kwartfinales de baan op tegen de Nederlandse Demi Schuurs en Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez, maar ze past voor het duel. ‘Het spijt me dat ik me moet terugtrekken uit het dubbelspel’, klinkt het bij Mertens op Instagram. ‘Ik liep een blessure op in mijn enkelwedstrijd en was niet in staat aan honderd procent te spelen. Tijd om te herstellen en me voor te bereiden op Indian Wells.’ Dat toernooi gaat vanaf 6 oktober van start.

Mertens (WTA 18) werd in het enkelspel in Chicago uitgeschakeld in de achtste finales (derde ronde). De 25-jarige Limburgse verloor in 1 uur en 24 minuten met 6-2 en 6-4 van de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 28), die maandag in de eerste ronde ook al Kirsten Flipkens (WTA 35) uit het toernooi wipte.