‘Ripdeal’ was aanleiding voor steekpartij die leven kostte aan 15-jarige jongen in Oostkamp

De 19-jarige verdachte in de dodelijke steekpartij in Oostkamp blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer vrijdagmorgen. Ondertussen is ook duidelijk dat een zogenaamde ripdeal eerder die week wellicht aan de oorsprong van de ruzie lag. De dader moest nog zo’n 600 euro aan de entourage van het latere slachtoffer.