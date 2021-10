Van energiecheque tot terugvloeien btw-inkomsten: zo willen politici de energiefactuur verlichten

De federale regering buigt zich over voorstellen om de sterk stijgende energieprijzen te counteren. De PS pleit voor een energiecheque van 100 euro per gezin. Andere politici willen de meerinkomsten op btw aan de gezinnen teruggeven.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil tegen 1 januari 2022 klaar zijn met de omzetting van federale heffingen op de energiefactuur in accijnzen, een initiatief van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Op die manier kan de overheid soepeler inspelen op bijvoorbeeld sterk stijgende energieprijzen. De regering bekijkt ook hoe ze de btw-meerinkomsten kan teruggeven aan de gezinnen.

Een bevriezing van de energieprijzen, zoals Frankrijk donderdag besliste, is volgens verschillende regeringsleden niet mogelijk omdat de contracten die ons land sloot met de energieproducenten dat niet toelaten. ‘Maar het kan niet dat de overheid alle winsten van de hoge energieprijzen, onder meer door de btw-inkomsten, voor zich houdt en de mensen armer worden’, benadrukte minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) vrijdagmiddag.

Van der Straeten schoof donderdag al de verlenging van de uitbreiding van het sociaal tarief door de coronacrisis tot het einde van het jaar naar voren. Momenteel vallen 900.000 Belgische gezinnen onder het sociaal tarief. De uitbreiding eerder dit jaar leverde 400.000 nieuwe rechthebbenden op. Zij moeten gemiddeld 250 euro minder betalen voor hun elektriciteitsrekening en 415 euro voor hun gasfactuur.

Energiecheque voor elk gezin

PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne wil het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas structureel verankeren en uitbreiden voor armlastige gezinnen die gebruikmaken van een gemeenschappelijke gasboiler. Hij pleitte vrijdag ook voor een eenmalige energiecheque van 100 euro voor alle gezinnen. ‘Het gaat om een forfaitaire tussenkomst, een one shot die de factuur van elk gezin rechtstreeks verlaagt’, zegt Dermagne. Een cheque van 100 euro per gezin heeft volgens hem een budgettaire impact van 524 miljoen euro. ‘Over het bedrag kan onderhandeld worden, maar 100 euro lijkt ons betekenisvol.’

Ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wil de extra btw-inkomsten gebruiken om de factuur te verlagen. ‘De energiefactuur is in enkele maanden verdrievoudigd. Dan moeten we als overheid nu ingrijpen. De verlenging van het sociaal tarief alleen is niet goed genoeg. De overheid heeft meer inkomsten door de hogere energieprijzen, die moeten we integraal gebruiken om die factuur te verlagen’, zei hij bij VTM Nieuws.

In index opgenomen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) benadrukte dat er een duurzame oplossing moet komen. Daarvoor denkt hij aan de omzetting van de federale heffingen op de energiefactuur in accijnzen. Daarnaast wil hij onderzoeken hoe de meerinkomsten aan btw door de hoge energieprijzen terug naar de gezinnen kunnen stromen. De hoge prijzen zouden de federale staat 200 miljoen euro extra btw-inkomsten opleveren.

Zijn partijgenote, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), is geen voorstander van een blokkering van de energieprijzen. ‘De energieprijzen zijn in de index opgenomen, wat de mensen meer koopkracht geeft als de energieprijzen stijgen. Dat mechanisme mogen we niet verliezen’, zei ze vrijdag op Radio 1. ‘Als de prijzen stijgen, moeten de mensen meer loon krijgen en mogen ze finaal hun koopkracht niet achteruit zien gaan.’

Begrotingsbesprekingen

In regeringskringen is te horen dat er vrijdag wellicht geen communicatie komt over de maatregelen om de hoge energiefactuur op te vangen. De discussie maakt deel uit van de begrotingsbesprekingen die vrijdagmiddag in de kern gestart zijn.