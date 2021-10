De nieuwste toeristische attractie in New York City is er niet een voor mensen met hoogtevrees. Op een van de bovenste verdiepingen van een wolkenkrabber opent binnenkort een glazen uitkijkplatform. Het maakt deel uit van een kunstinstallatie en bestaat ook uit spiegels, waardoor het bruisende straatbeeld van Manhattan in de ruimte gereflecteerd wordt. ‘Summit’ zal vanaf 21 oktober voor het grote publiek toegankelijk zijn.