‘Welcome to Engeland’: vergeet uw paspoort niet bij een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk

Wie naar het Verenigd Koninkrijk wil reizen, moet vanaf vandaag een internationaal paspoort kunnen voorleggen aan de grens. Dat is een van de Brexit-maatregelen die vanaf vandaag gelden.

Een citytrip naar Londen, een groet aan de Queen of een wandelvakantie door de Engelse countryside verloopt vanaf vandaag niet meer zo eenvoudig als voorheen. Waar je het kanaal tot voor kort kon oversteken op vertoon van je identiteitskaart, moet je vanaf nu een internationaal paspoort voorleggen. Die maatregel is op 1 oktober 2021 ingegaan.

Een Belgisch paspoort voor internationale reizen. Foto: ISOPIX

Hoe vraag ik een paspoort aan?

Wie nog niet in het bezit is van het reisdocument moet die ruim een week op voorhand aanvragen bij de gemeente. In de gewone leveringstermijn wordt het paspoort uiterlijk de vijfde werkdag volgend op de aanvraag afgeleverd aan het gemeentebestuur. Een paspoort kost tussen de 60 en 80 euro, maar in spoedprocedure kunnen de kosten tot 350 euro oplopen. De exacte prijzen kunt u terugvinden op de website van uw gemeente.

Voor de aanvraag hebt u uw identiteitskaart en een pasfoto in kleur nodig. De foto moet voldoen aan een aantal criteria, die u hier terugvindt. Bij de aanvraag moet u uw handtekening zetten en zullen twee vingerafdrukken geregistreerd worden.

Moeten ook kinderen een paspoort hebben?

Ja. De aanvraag verloopt via dezelfde weg. U moet dus een foto meebrengen en het Kids-ID , als uw kind er een heeft. Een paspoortaanvraag voor minderjarigen bedraagt ongeveer de helft van de prijs van een paspoort voor volwassenen.

Heb ik een visum nodig?

Neen, dat is geen vereiste voor een vakantie. Om werk te verrichten of te studeren aan een Engelse onderwijsinstelling is wel een visum nodig. Als u een verblijf langer dan zes maanden plant, hebt u ook een visum nodig. Voor meer informatie kunt u op de website van de ambassade terecht.

Ik ga rijden. Moet ik ook een internationaal rijbewijs hebben?

Nee, uw Belgisch rijbewijs volstaat. Houd er uiteraard wel rekening mee dat u aan de linkerkant van de weg zal moeten rijden. Een volle tank voor u het kanaal oversteekt is allicht geen overbodige luxe. Momenteel kampt het Verenigd Koninkrijk met brandstoftekorten door een gebrek aan truckchauffeurs om de brandstof te leveren.

Reist u af met een huurauto? Controleer dan zeker of uw huurverzekering ook de Engelse regio dekt. Verzekeringsdocumenten van verhuurmaatschappijen uit de EU zijn vaak enkel rechtsgeldig op Europees grondgebied.

Met welke coronamaatregele moet ik rekening houden?

U bent volledig gevaccineerd? Dan moet u voor aankomst een Passenger Locator Form invullen. U moet ook een pre-departure-test afleggen. In het geval van een PCR-test mag die maximum 72 uur oud zijn. Een antigeentest mag niet ouder zijn dan 48 uur. Op dag 2 na aankomst moet u opnieuw een test afleggen. Die moet vooraf gereserveerd en betaald zijn. U moet niet in quarantaine en u hoeft geen test af te leggen op dag 8.

Blijft u korter dan acht dagen? Dan vervalt de test op de achtste dag.

U bent niet volledig gevaccineerd? Dan gelden bovenstaande maatregelen, met het verschil dat u op de plek waar u verblijft tien dagen in quarantaine moet. Naast de pre-departure-test en de dag 2-test moet u ook op dag 8 een test afnemen. Die moet ook vooraf gereserveerd en betaald zijn.

Kinderen van tien jaar en jonger hoeven geen pre-departure-test af te leggen. Kinderen van vier jaar oud en jonger zijn ook uitgezonderd van de dag 2-test.

Houd er ook rekening mee dat u bij terugkeer naar België, net zoals bij elke buitenlandse reis, het Passenger Location Form (PLF) moet invullen.

Deze maatregelen zijn aan verandering onderhevig. Controleer dus zeker de geldige maatregelen via FOD Buitenland.

Moet ik roaming betalen op mijn mobiel verkeer?

De Belgische providers passen voorlopig geen roamingkosten toe. In het Verenigd Koninkrijk betaalt u dus evenveel voor sms’en, mobiel internetverbruik en telefoonverkeer als in België.

Moet ik rekening houden met douanemaatregelen?

Er gelden invoerbeperkingen op alcohol en tabak. Vlees, vis of zuivelproducten mag u niet over de grens meenemen. De volledige maatregelen vindt u hier.