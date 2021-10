Federale regering vraagt Europa 185 miljoen voor Waalse overstromingen

De federale regering vraagt 185 miljoen euro aan de Europese Unie voor de Waalse heropbouw na de overstromingen. De komende weken neemt de Europese Commissie een beslissing.

185 miljoen euro. Zo veel vraagt de federale regering van het Solidariteitsfonds dat de Europese Unie ter beschikking stelt. Daarmee wil minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) een deel van de heropbouw van Wallonië na de overstromingen bekostigen.

Het gaat onder meer over infrastructuurwerken voor energie, water, afvalwater, telecommunicatie, vervoer, gezondheidszorg en onderwijs. Ook voorlopige huisvestiging wordt meegerekend.

De komende weken zal de Europese Commissie beslissen hoeveel zij van het gevraagde bedrag toebedeelt aan België. Daarna worden de verkregen middelen over de verschillende overheidsniveaus op basis van de geleden schade verdeeld.

Naast deze aanvraag besliste de federale ministerraad vandaag de werkzaamheden van de federale ondersteuningscel te verlengen tot half november. Dit initiatief moest vanaf begin augustus de coördinatie op het terrein verbeteren, nadat de federale fase werd beëindigd en de Waalse autoriteiten het beheer overnamen. De cel was een reactie op de kritiek dat er onvoldoende lijn zat in de organisatie van de noodhulp in de getroffen regio.

3,9 miljoen euro voor provincies

Ook de provincies maakten kosten om de getroffen burgers te helpen. Zo lieten ze voor 3,9 miljoen euro dringende werken uitvoeren door private bedrijven, zoals het ruimen van wegen, de afvalophaling, het stutten van woningen en deskundigenonderzoek. De federale regering heeft vandaag beslist om die rekening op zich te nemen, net als de 850.000 euro voor de levering van maaltijden aan inwoners van de getroffen regio.

De aanvraag van 185 miljoen euro en de provinciekosten komen boven op de federale lening van 1,2 miljard euro aan de Waalse regering waarover de federale regering eerder deze week een akkoord bereikte.