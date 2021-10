Vlaamse regering past voor uitbreiding coronapas, burgemeester Bonte voelt zich ‘in de steek gelaten’

Vlaamse steden en gemeenten kunnen het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) niet uitbreiden. Het besluit stoot Hans Bonte (Vooruit), burgemeester van Vilvoorde, fel tegen de borst. ‘Het miskent de complexiteit van de rand rond Brussel’, reageert hij.

Vlaanderen past dan toch voor de uitbreiding van het Covid Safe Ticket. ‘In onze steden en gemeenten is een CST niet nodig en niet wenselijk’, reageert het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). De Vlaamse ministers beroepen zich daarvoor op de hoge vaccinatiegraad in onze regio’s. ‘In amper vier steden is de vaccinatiegraad lager dan 80 procent en zelfs daar schommelen ze rond de 79 procent’, klinkt het.

In Brussel en Wallonië heersen daardoor andere, strengere maatregelen. In Brussel zetten ze alle zeilen bij om de forse uitbreiding van de pas, onder meer in de horeca en bij vrijetijdsactiviteiten, in te voeren tegen 15 oktober. Het Waals parlement zette intussen het licht op groen voor diezelfde beweging.

Brusselse rand

Dat leidt tot nervositeit in de Vlaamse rand rond Brussel. In onze hoofdstad is de vaccinatiegraad fors lager. ‘Ik heb een pleidooi gehouden bij de lokale burgemeesters voor de uitbreiding van de coronapas en daar was ook draagvlak voor, net zoals bij de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant’, reageert een teleurgestelde Hans Bonte (Vooruit), burgemeester van Vilvoorde. Hij voelt zich in de steek gelaten door de Vlaamse regering.

Volgens Bonte onderschat de Vlaamse regering ‘de realiteit en de complexiteit van de rand rond Brussel.’ Bonte: ‘Ik zit hier met vaccinatiegraden die fors onder het Vlaams gemiddelde duiken en besmettingscijfers die veel hoger zijn dan het gemiddelde. Ik zie ook lage vaccinatiegraden in scholen en krijg veel vragen van organisatoren om de coronapas te kunnen inzetten.’

Volgens de Vilvoordse burgemeester ‘wordt een essentieel instrument uit handen genomen om mensen te beschermen tegen het virus en de vaccinatiegraad te doen toenemen.’ Hij wijst erop dat heel wat ongevaccineerde Brusselse jongeren evenementen en fitnesscentra in zijn gemeente kunnen betreden. Het niet invoeren van een coronapas noemt hij daarom ‘onverantwoord’.

Zorginstellingen

In de zorg wordt een uitbreiding van het CST nog bekeken. Om 15.30 uur zit de Taskforce Zorg samen. Het lijkt erop dat woonzorgcentra zelf gaan kunnen beslissen of ze een coronapas gaan invoeren.

Derde prik

De Vlaamse regering heeft vrijdagmiddag ook bevestigd dat de vaccinatiecentra langer open zullen blijven. Er wordt naar gestreefd om alle alle 65-plussers voor Nieuwjaar een derde prik toe te dienen, het zogenaamde ‘boostershot’. Per eerstelijnszone zal er een vaccinatiecentrum openblijven. ‘Nabijheid en toegankelijkheid zijn de voorbije maanden kernelementen geweest in de werking van de vaccinatiecentra’, stelt Beke in een persbericht. ‘Dat zal ook de komende weken essentieel blijven.’

Het kabinet bekijkt nog of er voldoende capaciteit is om de prikken effectief voor het einde van 2021 te kunnen zetten. Mogelijk zal er een iets langere periode nodig zijn. Met een budget van 36,6 miljoen euro moet de organisatie van de vaccinaties veiliggesteld worden. Daar komt nog eens 22 miljoen euro bovenop om het logistieke luik van de vaccinatiecentra te organiseren, zoals de infrastructuur.