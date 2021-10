Concurrentiewaakhond vervolgt tabakssector voor verboden prijsafspraken

Het auditoraat van de Belgische mededingingsautoriteit (BMA) heeft besloten vier tabaksgroepen te vervolgen voor prijsafspraken. Het mededingingscollege moet nu beslissen.

Het auditoraat van de BMA opende al op 8 mei 2017 een onderzoek met betrekking tot restrictieve praktijken van Philip Morris Benelux, L. Lacroix Fils (Imperial Brands), JTI (Japan Tobacco) en British American Tobacco Belgium. In juni van dat jaar volgden huiszoekingen.

Volgens het auditoraat maakten de vier tabaksgroepen zich schuldig aan verboden prijsafspraken en dus concurrentiebeperkend gedrag. Ze zouden onderling prijsinformatie hebben uitgewisseld via de groothandel. Elke individuele tabaksgroep koppelde informatie over zijn prijzenbeleid terug aan de groothandel. Die groothandel bracht vervolgens de individuele tabaksbedrijven op de hoogte over het toekomstige prijsbeleid van de verschillende tabaksbedrijven.

Nederlandse veroordeling

Daardoor konden de verschillende tabaksfabrikanten die informatie meenemen in hun prijsbeleid en hun prijzen afstemmen op wat de concurrentie deed. ‘Dat is een verboden praktijk. Het is minder erg dan een kartel, maar is een concurrentiebeperkende handeling die gesanctioneerd wordt door mededingingsautoriteiten’, licht Veronique Thirion, auditeur bij de BMA, toe.

De tabaksbedrijven ontkennen inbreuken begaan te hebben. Er is in dit dossier geen schikking getroffen met het auditoraat, waardoor nu het mededingingscollege zal moeten oordelen. Het auditoraat heeft de zaak vandaag doorgestuurd naar het college.

De betrokken tabaksbedrijven zijn in een gelijkaardig dossier in Nederland veroordeeld. Dit suggereert dat het in België vastgesteld systeem van informatie-uitwisseling geen geïsoleerd geval is.