Leuvense zonnewagen met paard en kar toegekomen in Marokko voor nieuwe Solar Challenge

De onderdelen van de zonnewagen van het Belgische Solar Team vonden dankzij nog een alternatieve energiebron hun weg naar de werkplaats in Agadir, waar de laatste aanpassingen voor de Solar Challenge Morocco 2021 zullen gebeuren. Paard en kar vervingen de vorkheftruck, die zich niet kon handhaven op de stoffige ondergrond.

Het Leuvense Solar Team - dat bestaat uit ingenieursstudenten - neemt eind oktober opnieuw deel aan een race voor zonnewagens met de BluePoint Atlas, dit keer in Marokko. Een grote truck bracht de wagen vanuit Leuven naar de havenstad Agadir. Daar aangekomen was het geen sinecure om het gevaarte door het hectische verkeer in de binnenstad te krijgen, maar het moeilijkste bleek het uitladen van de truck.

Paard en kar kregen voor elkaar wat de vorkheftruck niet lukte. Foto: Agoria Solar Team

De vorkheftruck had het moeilijk op de zachte ondergrond. Het team kreeg hulp van lokale voorbijgangers, die de onderdelen naar de werkplaats brachten met paard en kar.

Het is de eerste keer dat het Leuvense zonneteam deelneemt aan een wedstrijd op het Afrikaanse continent. De Morocco Solar Challenge gaat van start op maandag 25 oktober en loopt tot en met vrijdag 29 oktober. Op vijf dagen tijd leggen de zonnewagens 2.500 kilometer af doorheen de Sahara en langs de voet van het Atlasgebergte. Als huidige wereld- en Europese kampioen hoopt het Solar Team ook in Marokko in de prijzen te vallen.