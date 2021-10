Een cameraman van de Australische openbare omroep mag vaarwel zeggen aan zijn drone. Voor een documentaire over de vijftigste verjaardag van het verbod op de krokodillenjacht, filmde de journalist vanuit de lucht een groep krokodillen. Wanneer hij te dichtbij vloog, zag een krokodil zijn kans schoon en sleurde het dier de drone behendig het water in. De beelden konden gerecupereerd worden, kijk mee in bovenstaande video.