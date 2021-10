Podcasttips | Dr. Bones: lijkarts, militair, toptennisser en serieleugenaar

Een man zonder diploma die zich uitgeeft voor forensisch patholoog, een topfavoriet die geen wereldkampioen wordt en weetjes met Koen Fillet: de podcasts van de week.

Vorige week lanceerden we de eerste aflevering van De schaduw van Dutroux. Vijfentwintig jaar na het uitbarsten van de zaak-Dutroux onderzoeken journalisten Gabriella Adèr en Anouk van Kampen de schaduw die de zaak wierp over ons land. In de tweede aflevering kijken we naar wie er gefaald heeft.

Ik maak je ook graag warm voor het DS Podcastfestival. Dat organiseren we op 3 en 4 december in het Kursaal in Oostende. Verwacht je aan een reeks nationale en internationale sprekers en livesessies. De eerste namen zijn al bekend: Brian Reed (S-Town, This American life), Annegriet Wietsma (De Deventer mediazaak) en Welcome to the AA-duo Alex Agnew en Andries Beckers komen langs.

1. Dr. Bones

Stel dat je als kind stiekem een snoepje nam uit de kast en het niet aan mama of papa zei. Niemand die daar van wakker ligt. Maar wat als je nooit stopt met liegen en er je eigen wereld mee vormgeeft? Dat je zoveel liegt dat het strafbaar wordt? Dat deed Peter B., een Nederlander die zichzelf Dr. Bones noemt.

Het is meteen ook de titel van een nieuwe podcastreeks van de Nederlandse NPO Radio 1. Dr. Bones werd in 2019 veroordeeld omdat hij zichzelf uitgaf als forensisch patholoog, een arts die lijkschouwingen uitvoert. Maar de man heeft daar nooit het vereiste diploma voor gehaald. Sterker nog: hij heeft zelfs niets met de medische wereld te maken. Toch schopte hij het ver. Hij ging de wereld rond om slachtoffers van vliegtuigrampen te identificeren. Hij werd zelfs voorzitter van de beroepsvereniging van obductieassistenten, die betrokken zijn bij lijkschouwingen. Hij viel door de mand toen bleek dat hij geen bloeddruk kon meten, een van de basistaken van een arts.

In de eerste aflevering schetsen Hansje van de Beek en Michelle Salomons een portret van de man die je echt als serieleugenaar kan bestempelen. Naast zijn verzonnen leven als patholoog, beweert hij master in de rechten en luitenant-kolonel bij het leger te zijn, hij zou ooit Queen Elizabeth II en Geert Wilders beschermd hebben en hij was toptennisser. Niets daarvan is waar.

Wat drijft iemand om zo staalhard te liegen? Helaas komen de man zelf, zijn dichte entourage en bevoorrechte getuigen niet aan het woord. Niemand wil spreken. Maar je krijgt wel een beeld van een man die een heel eigen wereld bij elkaar verzon en zo goed als iedereen die hij tegenkwam meesleurde in zijn eigen fantasie.

2. De rode lantaarn

Ik kan me sinds afgelopen zondag net iets beter voorstellen hoe een Engelse voetbalfan zich gevoeld moet hebben na de verloren finale op het EK voetbal. ‘It’s coming home’, scandeerden ze daar toen massaal. De hoofdprijs moest en zou naar de bakermat van het voetbal gaan.

Dat gevoel van ‘it’s coming home’ had ik zondagochtend ook. Wout Van Aert moest en zou het WK wielrennen in eigen land winnen. Ik was er zó zeker van. Maar een snelle Fransman stak daar een stokje voor. Julian Alaphilippe raasde over de Leuvense heuvels naar een verlenging van zijn titel. Meer dan terecht overigens, maar het hele land was teleurgesteld.

In Nederland is het gevoel iets beter. Dylan van Baarle haalde de eerste WK-medaille in de wegrit sinds 1997, hoewel hun kopman Mathieu van der Poel ook maar een schim van zichzelf was. De jongens van De rode lantaarnblikken in hun geweldige Nederlandse stijl terug op het WK. De vijftig minuten vullen ze moeiteloos, en het blijft nog eens boeiend ook. En ze doen zelfs een José De Cauwer-impressie. Ze maakten ook een aflevering over de wegrit bij de vrouwen, waar de Nederlandse topfavorietes zichzelf verloren in persoonlijke vetes.

Er zijn nog wielerpodcasts die terugblikken op het WK. De opvallendste is misschien wel The move. Daarin kijkt gevallen wielerheld Lance Armstrong samen met George Hincapie, Johan Bruyneel én zijn eeuwige rivaal Jan Ullrich naar wat er zich in Leuven afspeelde. Ze waren allemaal betrokken bij dopingschandalen, maar ze kennen de koers wel door en door.

En dan is er natuurlijk nog De koers is van ons van Het Nieuwsblad. Zij nodigen bondscoach Sven Vanthourenhout uit, die de kans krijgt om zich te verdedigen na de geflopte wegrit.

3. Het geheugen van de mug

Koen Fillet is naast kunstenaar en radiomaker ook een vat vol weetjes, en dat bewijst hij nog maar eens in Het geheugen van de mug. Die podcast van Radio 1 had ook ‘muggengeheugen’ kunnen heten, maar voor West-Vlamingen was dat nóg genadelozer dan de uiteindelijke titel.

We kunnen deze reeks plaatsen in de categorie ‘kort en krachtig’. Fillet nodigt elke aflevering een expert uit die in een kwartiertje wat meer vertelt over een verhaal dat de geschiedenisboeken nooit gehaald heeft. Zijn manier van presenteren, met een ontwapenende verbazing, blijft erg goed werken. Cecil, de leeuw die een aantal jaar geleden werd doodgeschoten passeert, maar ook de Antwerpse discussie over het al dan niet doorgaan van de kermis tijdens de cholerapandemie in 1866.

We zien wel waarom Radio 1 deze reeks maakt. #weetikveel scheert hoge toppen in de podcasthitlijsten en Interne keukenkrijgt na meer dan tien jaar nog steeds alle lof. Bij dat eerste programma stond Koen Fillet samen met Kobe Ilsen aan de wieg, het tweede is de liefdesbaby van Fillet en weetjesman-in-crime Sven Speybrouck. Het geheugen van de mug is daar een nieuwe exponent van. Elke aflevering zou perfect een Interne keuken-item kunnen zijn, maar dan zonder etende tafelgasten.

Een gesprekje van een kwartier lang met iemand die er veel van kent, zonder tierlantijntjes. Vernieuwend is het niet, maar het werkt al jaren en dat zal nog lang zo blijven.

