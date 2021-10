Parijse seriemoordenaar uit de jaren 80 bekent schuld in afscheidsbrief

Al 35 jaar zoekt de Franse politie naar de ongrijpbare man met vier moorden en zes verkrachtingen op zijn geweten. Een 59-jarige voormalige politieagent bekende die misdaden woensdag in een afscheidsbrief alvorens zelfmoord te plegen. Zijn genetische materiaal komt overeen met dat verzameld op de plaatsen delict.

‘Ik erken een zware crimineel te zijn, die zich schuldig heeft gemaakt aan onvergeeflijke misdaden, tot het einde van de jaren 90’, citeert de Franse krant Le Parisien uit de afscheidsbrief van François V., een 59-jarige voormalige politieagent en rijkswachter. Hij schreef verschillende moorden en verkrachtingen te hebben uitgevoerd tot 1997.

De brief en de zelfmoord kwamen er nadat V. was opgeroepen om DNA-materiaal af te staan in het kader van de onopgeloste zaken om het te vergelijken met genetisch materiaal dat was gevonden op de plaatsen van de misdrijven. Donderdag bleek dat de stalen met elkaar overeenkomen.

Pokdalig

De eerste zaak die de seriemoordenaar op de kaart zette, is de verkrachting van en de moord op het 11-jarige meisje Cécile Bloch in 1986. Naar eigen zeggen vermoordde hij in 1987 een koppel in Parijs en in 1994 een 19-jarige vrouw. Hij stond bekend als ‘Le Grêlé’ of ‘De Pokdalige’ door de opvallende acné en andere oneffenheden op zijn gezicht, beschreven door getuigen.

