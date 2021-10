Het was donderdag al de hele namiddag onrustig rond het Bosuilstadion in Deurne, en ook ’s avonds ging het er hard aan toe tijdens de Europa League-match tussen Antwerp en Frankfurt. Na de 0-1 van de bezoekers gooide een Antwerp-fan een rollator (of is het een step of plooifiets?) naar beneden. Bekijk de bizarre beelden in de video hierboven.