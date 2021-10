Regen op komst

Vrijdag regent het in de loop van de voormiddag over het westen. In de namiddag gaat het ook regenen in het centrum en op het einde van de dag ook in de Ardennen. Over het oosten van het land blijft het nog vrij zonnig in de voormiddag en in het begin van de namiddag. Op het einde van de namiddag kan de neerslag over het westen intenser worden, eventueel met een donderslag.

We halen maxima van 13 à 14 graden in de Hoge Venen tot 17 à 18 graden in de Kempen. De zuiden- tot zuidwestenwind waait matig tot soms vrij krachtig met pieken tot 50 km/u. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond regent het op de meeste plaatsen. Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het geleidelijk droog over het westen en later ook over het centrum met opklaringen en op het einde van de nacht kans op nevel of een paar mistbanken. Over het oosten blijft de regenzone slepen tot de ochtend. De minima liggen tussen 6 en 12 graden. De meestal matige en later soms zwakke zuidwestenwind krimpt naar het zuiden.

Zaterdagochtend zijn er nog opklaringen mogelijk, maar ten zuiden van Samber en Maas is het zwaarbewolkt met nog wat lichte regen. In de loop van de dag neemt overal de bewolking toe maar blijft het tijdelijk toch vaak droog. Op het einde van de namiddag en ‘s avonds bereikt een actieve regenzone ons land vanaf het westen. De maxima liggen tussen 14 en 18 graden. De zwakke zuidzuidwestenwind neemt snel toe tot vrij krachtig en aan zee tot krachtig.

Zaterdagnacht blijft het stevig regenen en gaat het flink waaien met gevaar voor rukwinden tot 75 km/u of lokaal wat meer.

Zondag verwachten we in vele streken eerst nog flink wat regen. In de loop van de dag wordt het, afgezien van enkele buien, vaak droog over het westen en later ook over het centrum met kans op opklaringen. Over het oosten en het zuidoosten wordt het mogelijk pas droger in de late namiddag. De maxima schommelen tussen 12 en 17 graden bij een overwegend matige wind uit zuidwest. Over het zuidoostelijke deel van het land is de wind aanvankelijk nog krachtig uit zuid met kans op rukwinden tot 75 km/u.

Maandag is het wisselend bewolkt. Eerst blijft het meestal droog, maar vooral in de namiddag en ‘s avonds groeit de kans op een aantal buien. We halen maxima van 12 tot 17 graden bij een matige zuidzuidwestenwind.

Dinsdag gaat het wellicht een groot deel van de dag flink regenen en ook hard waaien uit het zuidwesten. De maxima liggen in het centrum rond 14 à 15 graden.