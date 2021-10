Veurne heeft op een na oudste bevolking van Europese Unie

Het West-Vlaamse arrondissement Veurne heeft de op één na oudste bevolking van de Europese Unie.

Het arrondissement Veurne, dat behalve de gemeente Veurne ook uit Nieuwpoort, De Panne, Koksijde en Alveringem bestaat, is de op één na oudste regio van heel de Europese Unie. Dat schrijft de VRT op basis van een studie van Eurostat, het statistische bureau van de EU. Veurne moet enkel de Griekse regio Evrytania laten voorgaan, een bergachtige streek in het centrum van Griekenland.

‘Geriatrische patiënten’

In het arrondissement Veurne was begin 2020 64,6 procent van de ­inwoners 65-plus. In de Griekse regio is dat maar liefst 78 procent. De burgemeester van Veurne, Peter Roose (Veurne Plus), benadrukt op de VRT dat er lokale verschillen zijn. ‘Het leeuwendeel van de ­oudere bevolking moet je toch situeren in Koksijde, de gemeente met de oudste bevolking. Ook De ­Panne heeft veel oude inwoners’, zegt hij. Roose merkt ook op dat het lokale ziekenhuis vaak vol ligt ‘met voornamelijk geriatrische ­patiënten’.

De opvallende statistiek heeft volgens de burgemeester alles te maken met het kusttoerisme. ‘En dan vooral met inwijkelingen die hun domicilie in onze regio vestigen. Dat zijn mensen die na het einde van hun loopbaan ervoor kiezen om aan de kust te gaan wonen, in een tweede verblijf’, zegt Roose. ‘De kust is aantrekkelijk, zeker voor wie met pensioen is. Het is hier goed wonen natuurlijk.’

Bergachtig en afgelegen

Eurostat merkt op dat het aandeel 65-plussers in de Europese Unie is toegenomen. In 2001 waren er voor elke 65-plusser vier werkende volwassenen tussen 20 en 64 jaar. In 2020 is dat minder dan drie mensen tussen de 20 en 64 jaar per 65-plusser.

Gemiddeld zijn de oudste regio’s te vinden in Oost-Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Griekenland, Portugal en Finland. Eurostat verduidelijkt dat het voornamelijk om rurale, bergachtige en afgelegen gebieden gaat.