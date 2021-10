Pelé mag ziekenhuis uit en wordt thuis verder behandeld

Pelé is donderdag na een kleine maand uit het ziekenhuis ontslagen. De 80-jarige Braziliaanse voetballegende mag na een darmoperatie naar huis om daar verder te herstellen en te worden behandeld.

Pelé, bijnaam van voetballegende Edson Arantes do Nascimento, zal voorlopig chemotherapie moeten blijven ondergaan. Hij verkeert in stabiele toestand, zei zijn medische team.

De artsen van de kliniek in São Paulo verwijderden een week of drie geleden een tumor uit de dikke darm van Pelé. Die was tijdens een routineonderzoek ontdekt. Na de ingreep verbleef hij enige tijd op de intensive care. De voorbije jaren was de gezondheidstoestand van Pelé vaker zorgelijk. Hij werd meerdere keren geopereerd aan de heup en had ook knieklachten en een wervelkolomprobleem. Twee jaar geleden werd bij de drievoudige wereldkampioen (1958, 1962 en 1970) na een urineweginfectie een niersteen verwijderd.

‘Ik ben zo blij om weer thuis te zijn’, aldus Pelé in een verklaring op Facebook. ‘Ik wil het hele team van het Albert Einstein-ziekenhuis bedanken. Ze hebben mijn verblijf aangenaam gemaakt en mij zeer hartelijk welkom geheten. Dank ook aan iedereen die van afstand mijn leven compleet maakten met zoveel berichten van liefde.’