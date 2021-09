Zwak Racing Genk in eigen huis kansloos onderuit tegen Dinamo Zagreb

KRC Genk leed zijn eerste nederlaag ooit in de groepsfase van de Europa League. Het werd meteen een stevige bolwassing: 0-3. Racing liep tegen een uitgekookt Dinamo Zagreb in het open mes en zal in het dubbele duel tegen groepsleider West Ham moeten stunten om de kansen op de tweede plaats gaaf te houden.

Cuesta, opnieuw topfit, in plaats van McKenzie: het was de enige wijziging die John van den Brom doorvoerde in vergelijking met de match van afgelopen zondag tegen Seraing. Toma kreeg dus de voorkeur op Eiting, Paintsil op Trésor. Zoals kon worden verwacht, hield de Genkse coach Bongonda, die twee weken out was met een hamstringblessure, achter de hand als supersub.

De thuisploeg dreigde in de openingsfase gewoontegetrouw over rechts maar liep op de counter tegen een vroege opdoffer op. Ademi schakelde met een gelukje spectaculair om en trof Genk in zijn achilleshiel. Geen van de lopende mensen werd opgepikt, zodat Ivanusec via Cop en Orsic werd vrijgespeeld voor doel. De jonge Kroaat bewees waarom hem een grote carrière wordt voorspeld: ijzig kalm wachtte hij het juiste moment af om Vandevoordt van dichtbij te fusilleren.

De 0-1 veranderde weinig aan het spelbeeld. Genk kreeg de bal en vond ook regelmatig de vrije man. Maar in de laatste fase van de aanval liep het telkens mis. De enige dreiging kwam via Thorstvedt, die tot twee keer toe het doelkader niet wist te vinden.

Strafschop op slag van rust

Dan was de tweede Kroatische counter een stuk gevaarlijker. Racing liep opnieuw in het open mes na balverlies van Arteaga. Ivanusec legde breed op Orsic, zijn knal spatte uit mekaar op de deklat.

Maar ook de thuisploeg voetbalde steeds betere kansen bij mekaar. Paintsil trapte na een knappe 1-2 tussen Ito en Onuachu de beste van dichtbij op Livakovic. De bezoekende doelman leek vlak voor rust dan toch geklopt maar het schot van Heynen, uit de draai, plofte op de paal.

Genk moest zelfs nog met een dubbele achterstand richting kleedkamers. Toma trapte na een slechte controle op de uitgestoken voet van Cop, na een VAR-interventie ging de bal op de stip. Koele kikker Petkovic scoorde op zijn dooie gemak van op elf meter: 0-2.

Amen en uit

Het verwachte Genkse tegenoffensief na rust viel volledig in het water. Racing miste diepgang en kwaliteit aan de bal. Als je daarbovenop ook nog eens te veel individuele fouten maakt, dan is op dit niveau de rekening snel gemaakt. Halfweg de tweede helft was het al amen en uit. Vandevoordt misrekende zich op een verre voorzet, waarop Munoz Orsic de doorgang versperde. De strenge Finse ref trok rood en gaf Dinamo een tweede strafschop, die opnieuw werd omgezet door Petkovic: 0-3.

De kelk moest zo leeg tot op de bodem. John van den Brom koos ervoor om de schade te beperken en, met het oog op de topper in Eupen, vroeg te wisselen. Zondag kan het moreel weer worden opgevijzeld maar de schade herstellen in Europa wordt een ander paar mouwen. Plots zal Genk punten moeten pakken in het dubbele duel met groepsleider West Ham om minstens de kansen op de tweede plaats gaaf te houden. Want ook de zware cijfers in het onderling duel tegen Dinamo Zagreb kunnen Racing parten spelen tijdens de afrekening.