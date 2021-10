Mondmaskers mogen (bijna) overal af. Waar moet u ze nog wel dragen?

Vanaf 1 oktober mag het mondmasker op de meeste plaatsen in Vlaanderen af blijven. Maar waar is het nog wel verplicht? Wij sommen het even voor u op.

Vanaf 1 oktober is het mondmasker niet meer verplicht in winkels, horecazaken of op het werk. Maar dat betekent niet dat u alle mondmaskers ver weg mag opbergen. Er blijven immers wel nog wat locaties over waar wordt verwacht dat u zichzelf en anderen beschermt met een mondmasker. Opgelet, deze regels gelden sowieso niet voor kinderen onder de twaalf jaar

Op het openbaar vervoer , en in binnenruimtes van het openbaar vervoer (bijvoorbeeld treinstations en afgesloten wachtruimtes)

, en in van het openbaar vervoer (bijvoorbeeld treinstations en afgesloten wachtruimtes) Op de luchthaven

In zorginstellingen: zowel in ziekenhuizen als bijvoorbeeld woonzorgcentra blijft het dragen van een mondmasker verplicht

als bijvoorbeeld blijft het dragen van een mondmasker verplicht Contactberoepen: Zowel bij medische (huisdokter, tandarts, kinesist) als niet-medische (kappers, schoonheidsspecialisten) blijft het mondmasker verplicht, zowel voor klanten als voor degene die het contactberoep uitoefent.

Evenementen: bij culturele en andere voorstellingen, sportwedstrijden en trainingen, congressen en andere bijeenkomsten waar meer dan 500 personen samen binnen zijn is het mondmasker verplicht voor medewerkers en organisatoren, tenzij er gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket (CST).

In Wallonië en Brussel blijft de mondmaskerplicht wel gelden op meer plaatsen. Concreet blijft het dragen van een mondmasker verplicht in het openbaar vervoer en treinstations, in winkels en winkelcentra, de horeca, vergaderzalen, beurzen, auditoria, gebedshuizen, gerechtsgebouwen, bibliotheken en op manifestaties.

De verplichting geldt óók op drukke plaatsen zoals winkelstraten, jaarmarkten en kermissen. Op plaatsen waar vanaf oktober ook gewerkt wordt met het CST (zoals discotheken en op massa-evenementen) vervalt de mondmaskerplicht voor bezoekers.