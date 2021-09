AA Gent blijft ook tegen Famagusta foutloos in de Conference League

In de competitie met vallen en opstaan, maar in de Conference League heeft AA Gent te weinig tegenstand. Nu werd ook Anorthosis Famagusta opzij gezet, waardoor de Buffalo’s vlekkeloos blijven. Europees overwinteren wenkt nu al. Een grotere opsteker was de terugkeer van Odjidja, die in twintig minuten meteen zijn stempel drukte.

Wat hinder in de knie zorgde dat Tarik Tissoudali de jongste wedstrijden niet voldoende fit was om te starten. Maar zolang het voorin wachten is op een fitte Depoitre, Odjidja of Hjulsager, heeft AA Gent een goeie Tissoudali meer dan nodig. Na de wanvertoning met winst tegen Cercle Brugge hoopte Hein Vanhaezebrouck op meer initiatief, meer lef, liefst van achteruit. Dat laatste kwam er, van Hanche-Olsen en Ngadeu, al is het inspelen van Okumu nog steeds niet à point. Met Nurio op links scheelt ook een stuk, in vergelijking met Opéri. Het meest kwam er echter van Tissoudali en Bezus, twee woelwaters met voetbalverstand die elkaar vonden rond aanspeelpunt Lemajic. De 1-0-bij de rust forceerde Tissoudali helemaal in zijn eentje. De Amsterdammer gleed voorbij drie man en stak de bal nog voorbij de keeper én een grabbelende verdediger Korrea. Die laatste raakte de bal, waardoor Uefa het als een owngoal noteerde. Ten onrechte. Ook zonder Korrea had Tissoudali gescoord.

Dat het bij die krappe voorsprong bleef, mocht AA Gent zichzelf aanwrijven. Aan honderd procent werd er niet afgewerkt. Bezus, door Tissoudali voor doel gezet, stuitte op doelman Tzur. Tissoudali zelf, de bedrijvigste der Buffalo’s, zag ook al een schot geblokt na zolenwerk in de zestien. Een knappe actie van Kums strandde op de vuisten van Tzur. Lemajic kopte de herkansing op het dak. Andere hete standjes in de eerste helft koelden zonder blazen.

Na de Europese groentjes van Flora bleek Anorthosis Famagusta nochtans weer een ploeg met weinig Europese adelbrieven. Hun laatste (en enige) kwalificatie voor een groepsfase deze eeuw dateert ook al van dertien jaar geleden. Wat de Cypriotische bekerwinnaar bracht was minder dan weinig. Sinan Bolat kreeg geen enkele bal te pakken voor de rust. Doordat de match niet in zijn beslissende plooi viel, kwam er toch gevaar na de rust. Op een indraaiende vrije trap kon Arajuuri van dichtbij koppen maar Bolat belette erger met een ultieme reflex.

Odjidja is back

Zolang de 2-0 niet viel, zou het bibberen blijven. Maar Owusu, op aangeven van Tissoudali, wist tot twee keer toe niet raak te treffen. Ook dribbels met Tissoudali liepen vast. Twintig minuten voor het einde vierde Odjidja zijn comeback na een maand afwezigheid. Met ook Depoitre erbij stond er zowat de best mogelijke driehoek voorin en dat was meteen het kantelmoment. Odjidja stak ze voordurend diep, Tissoudali en Depoitre gingen erachteraan. Plots kreunde het doel van Anorthosis weer. Maar wat Tissoudali en Depoitre niet lukte, wist Kums tien minuten voor het einde voor mekaar te krijgen. Op aangeven van Tissoudali krulde hij de bal mooi in de verste hoek. De buit was binnen. Tzur voorkwam zelfs nog de 3-0 van invaller Oladoye. Na de internationale break wacht nog een tweeluik met Partizan Belgrado, de enige ploeg die AA Gent van groepswinst kan houden.