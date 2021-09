0 op 6 voor Antwerp in Europa na late penaltyfout Almeida

Antwerp is zijn Europa League-campagne in mineur gestart. Het verloor thuis van Frankfurt en blijft achter met 0 op 6. De Great Old kreeg na rust een paar goeie kansen, maar liet die liggen. Door een late en knullige penaltyfout van Almeida was de zure nederlaag een feit.

Moesten we wel uitrukken voor deze wedstrijd? In zijn laatste vijf duels speelde Frankfurt telkens 1-1 gelijk, dus het zou wel weer van dat worden, zeker?

De Duitse supporters hadden zich ’s namiddags van hun slechtste kant getoond door een café te bestormen, de spelers zijn ietsje onschuldiger en wilden gewoon het doel van Butez bestormen. In de eerste tien minuten moest de Fransman toch al een vrijschop van Hinteregger pareren en zag hij hoe Lammers een dot van een kans miste door naast de bal te trappen.

Zonder Frey

Antwerp was verrassend zonder topschutter Frey aan de match begonnen, Samatta stond in de punt. De Tanzaniaan had echter moeite om in de match te raken. De eerste poging was van Fischer, wiens trap Trapp niet kon verontrusten, het gevaar kwam vooral van een bedrijvige Benson, die Miyoshi in de basiself verving. Hij kon zich enkele keren van zijn tegenstander ontdoen, maar in de voorzetting of afwerking liep er meestal nog iets mis. Intussen zorgde De Laet er met een paar intercepties voor dat de supporters toch pret beleefden. Ritchie, Ritchie, Ritchie, klonk het zoals wel vaker op de tribune.

Meer gemekker wel dan technische hoogstandjes of uitgespeelde kansen. Toen Dessoleil bleef liggen en de Deense scheids het spel pas stillegde wanneer Antwerp in balbezit kwam, ging Nainggolan verhaal halen. Te fel blijkbaar, geel was zijn deel.

In het slot van de eerste helft bleef Eggestein nog liggen, na een beuk in z’n rug. De Duitser stond voor het eerst in een maand aan de aftrap, maar zou na rust in de kleedkamer blijven. Hij was ook aan een ongelukkige match bezig. Tijd voor Frey.

Trapp schrikt door een voetzoeker. Foto: BELGA

Voetzoeker

Het begin van de twééde helft werd dan weer ontsierd door een voetzoeker die in het strafschopgebied van Trapp belandde. De doelman schrok zich een hoedje toen die tot ontploffing kwam en bleef even liggen. Gelukkig bleef het daarbij en moest de match niet worden stilgelegd.

Stilaan ging Antwerp vol op zoek naar de verlossende 1-0. Er was een goeie kopbal van De Laet, een deviatie van Frey naast en vervolgens een enorme kans die Samatta onbenut liet. Hij deed alles goed, tot hij met z’n linker moest uithalen en wild over schoot. Priske haalde hem niet veel later naar de kant en bracht Gerkens. Kon die met zijn infiltraties de ban breken tegen een intussen slap Frankfurt?

Niet echt. In het slotkwartier maakten beide ploegen bitter weinig klaar. We waren ons boeltje al bijna aan het inpakken toen Almeida zich als laatste man liet aftroeven door Lindstrom. De Deen moest uitwijken naar de flank, waardoor Almeida een tweede kans kreeg om hem af te stoppen, maar hij liet zich een tweede keer uitspelen en legde hem neer. Het leek een lichte fout, maar het leek wel logisch om de bal op de stip te leggen. Invaller Paciencia zette de penalty feilloos om en liet Antwerp treurend achter. In de toegevoegde tijd viel er alleen op de hoofdtribune, waar geknokt werd, iets te beleven. 0 op 6 voor de Great Old.