Alors on danse! Het mag weer én het moet zelfs

De zogenaamde ‘knaldrang’ nadert zijn climax. Na 19 maanden gedwongen sluiting is het vanavond D-day voor dancings, discotheken en nachtclubs. Voor de die hard-dansers belooft het een feest van jewelste te worden. Maar ook minder grote fuifbeesten voelen het misschien wel kriebelen.

Maar waarom feesten we? En hebben we het écht nodig? Het antwoord is ‘ja’. Zonder nachtleven geen dagleven, stelt cultuursocioloog Walter Weyns (UA).

