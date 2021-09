Wout van Aert betreurt uitspraken van Remco Evenepoel: ‘Héél jammer dat hij zich plots 180 graden keert’

De uitspraken van Remco Evenepoel in Extra Time Koers op woensdagavond zijn hard aangekomen bij Wout van Aert. Evenepoel zei dat hij wereldkampioen had kunnen worden en dat de ploegtactiek voor hem niet duidelijk was. ‘De tactiek was wel héél duidelijk. Ik was héél verbaasd toen ik Remco gisteravond hoorde’, reageert Van Aert.

Remco Evenepoel deed woensdagavond in Extra Time Koers enkele opvallende uitspraken over de Belgische tactiek op het WK. Evenepoel zei onder meer dat hij de tactiek niet duidelijk vond en dat hij het een gemiste kans vond om zelf wereldkampioen te worden.

Kopman Wout van Aert bekeek met verbazing de uitzending. ‘De tactiek was héél duidelijk. Ik was héél verbaasd toen ik dat gisterenavond zag’, countert de Kempenaar. ‘Ik betreur de uitspraken van Remco. We zijn met een sterke ploeg en een goede ploeggeest naar het WK vertrokken. Ik denk dat bondscoach Sven Vanthourenhout een heel goeie job heeft gedaan door duidelijkheid te scheppen. Ik wil hem een pluim geven. Volgens mij was de tactiek duidelijk. Remco is akkoord gegaan met de tactiek, is akkoord gegaan met de selectie en heeft vooraf weken aan een stuk aangekondigd dat hij er enorm naar uitkeek om ervoor te gaan. Er zijn vooraf nooit problemen geweest. Dan is héél makkelijk om er achteraf zo over te praten’, klonk het hard bij Van Aert.

‘Meer verteld dan op de teammeeting’

De Belgische kopman besefte naar eigen zeggen dat in elk mogelijk scenario waarin geen Belg wereldkampioen werd er kritiek zou volgen. ‘Ik kan begrijpen dat er van alle kanten kritiek komt als je niet wint, dat is nu eenmaal zo. Daar kan ik mij gerust overzetten. Maar binnen de ploeg vind ik het héél jammer dat hij zich plots 180 graden keert en zoiets gaat vertellen. Ik vind het niet verstandig om achteraf olie op het vuur te gooien. Remco heeft in Extra Time Koers meer verteld dan op de teammeeting achteraf.’

‘Ik was er het hart van in dat ik het niet heb kunnen afmaken. Was ik in de finale beter geweest en had ik gewonnen, dan was het allemaal fantastisch geweest. Ik zag ook dat iedereen oprecht teleurgesteld was. Ik heb er echt niet gemakkelijk mee gehad. En dan komt dit er nog bij. Dat is heel jammer. Dat ik vooraf altijd mijn vertrouwen in Remco heb uitgesproken? Ik kon moeilijk anders.’

De meest gehoorde kritiek was dat Evenepoel al op 180 kilometer van de streep met Cosnefroy in de aanval trok. ‘Die kritiek heb ik ook gelezen en dat was inderdaad helemaal onze tactiek niet. Remco was diegene die er als laatste moest zijn voor mij en Jasper. Hij heeft zelf de keuze gemaakt om zo vroeg al mee op kop te rijden terwijl het net onze bedoeling was om defensief te koersen. Dat stoort mij wel. We konden Remco op dat moment niet terugfluiten. Er waren geen oortjes en de supporters maakten zo veel lawaai dat het zelfs onmogelijk was om iemand die drie plaatsen voor jou reed aan te sturen.’

Is nu iets gebroken tussen Van Aert en Evenepoel? ‘Ik denk dat we best een goeie debriefing houden en de plooien gladstrijken. We zijn twee jongens die de komende jaren altijd in de weegschaal zullen liggen voor een nationale selectie.’