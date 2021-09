Voetbalmakelaar Mogi Bayat dient klacht in voor laster en schending onderzoeksgeheim

Voetbalmakelaar Mogi Bayat dient klacht in voor laster en voor schending van het geheim van het onderzoek. Dat meldt zijn advocaat in een reactie aan Belga. De klachten komen er na de uitzending van de reportage Le milieu du terrain woensdagavond op de RTBF.

In de reportage over fraude en matchfixing in het Belgische voetbal wordt onder meer geopperd dat Bayat de play-offs van de Jupiler Pro League in het seizoen 2013-2014 zou beïnvloed hebben door luxehorloges uit te delen aan spelers en zo de landstitel voor RSC Anderlecht zou gekocht hebben.

‘Met grote verwondering werd vastgesteld dat het federaal parket in het huidige stadium van het onderzoek medewerking verleent aan een uitzending waarin op uiterst selectieve wijze stukken en processen-verbaal van een lopend gerechtelijk onderzoek te pas en te onpas worden tentoongespreid’, klinkt het in een schriftelijke reactie.

‘De nodige initiatieven werden ondertussen genomen om deze schending van het geheim van het gerechtelijk onderzoek aan te klagen’, zegt advocaat Tom Bauwens. ‘Gelet op de aard van de aantijgingen worden vanzelfsprekend de nodige initiatieven genomen om strafklacht neer te leggen wegens laster.’

Volgens de makelaar en zijn advocaat hebben het onderzoek en de talloze verhoren duidelijkheid gebracht en staat die duidelijkheid in schril contrast met het beeld dat nu wordt opgehangen.

‘Mogi Bayat betreurt dat de sereniteit, tot dewelke hij door zijn stilzwijgen steeds heeft bijgedragen, op dergelijke schandelijke wijze wordt doorbroken in een ongeziene en onherstelbare beschadigingsoperatie die zijn vermoeden van onschuld, zijn rechten van verdediging en het recht op een eerlijk proces, miskent. In dezelfde zin betreurt hij vandaag er op deze wijze toe te worden gedwongen zijn verdediging al in het publiek waar te nemen.’

Spoedvergadering Pro League

De Pro League heeft woensdag een spoedvergadering gehouden over de verhalen die in de marge van het gerechtelijk onderzoek naar buiten komen. Op individuele gevallen reageert de Pro League niet. ‘Maar elke daad die de integriteit van het voetbal in gevaar brengt, keuren we af’, klinkt het. ‘Het gerechtelijk onderzoek is nog niet afgesloten. Dat maakt het voor ons voorlopig onmogelijk om uitspraken te doen. Wij hopen dat het gerecht nu snel zijn werk doet opdat er voor alle betrokken partijen snel duidelijkheid komt.’