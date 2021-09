Rush op nieuw energiecontract, maar het wordt moeilijker om vast tarief te krijgen

Dat de energieprijzen door het dak gaan, heeft heel wat Vlamingen ertoe aangezet een nieuwe leverancier of een nieuw contract te gaan zoeken. Vandaag is het zo druk dat bij Eneco de website gecrasht is. Het aantal oproepen is er verdubbeld. Ook bij Engie-Electrabel staat de telefoon roodgloeiend. Kleine energieleveranciers bieden dan weer tijdelijk geen vaste contracten meer aan.

En of de Vlaming bezig is met de energiecrisis die in Europa woedt. Nadat een aantal leveranciers al zelf de voorschotten omhoogtrokken en er steeds meer doemberichten zijn dat de prijzen van gas en elektriciteit ...