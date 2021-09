Net voor deadline komt 3M met investeringsbeloftes om PFOS-crisis aan te pakken

3M belooft een investering van 125 miljoen euro rond zijn vestiging in Zwijndrecht. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) had het chemiebedrijf tot 1 oktober de tijd gegeven om met een oplossing te komen.

Vlak voor de deadline kondigt het Amerikaanse chemiebedrijf 3M aan dat het de komende drie jaar 125 miljoen euro zal investeren in de bestrijding van de PFOS-crisis. Het geld is volgens 3M bedoeld voor ‘nog betere technologie’ die PFAS-lozingen drastisch verminderen, het bepalen van de nodige acties om eerdere vervuiling op te lossen en te saneren. Ook lokale landbouwers en bioboeren zouden hulp krijgen.

De boodschap komt niet toevallig: minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) had het bedrijf tot 1 oktober de tijd gegeven om met een oplossing te komen voor de vervuiling en met financiële middelen die nodig zijn voor de sanering. Demir had bestuurders van het bedrijf in gebreke gesteld, nadat de komst van drie 3M-toplui (en hun advocaat) naar de parlementaire onderzoekscommissie was uitgedraaid uit op een dovemans­gesprek met vooral veel ontwijkende antwoorden.

Concreet zegt 3M naar schatting 115 miljoen euro te investeren in technologie om proceslozingen ‘nog beter te controleren’. Het gaat onder meer om een ‘onmiddellijke optimalisatie’ van de bestaande technologie om afvalwater te behandelen, de installatie van ‘innovatieve ionenwisselingstechnologie’ om de PFAS-lozingen met meer dan 90 procent te verminderen tegen maart 2022 en investeringen in aanvullende technologieën om tegen 2024 meer dan 99 procent van de PFAS uit het geloosde afvalwater te halen.

De overige 10 miljoen euro zou dan bedoeld zijn om landbouwers in de omgeving een ‘eerste betaling’ te geven in afwachting van een volwaardig steunplan en voor onderzoek rond remediëring en sanering van PFOS in een straal van 4 kilometer rond de fabriek.

Lori Swanson, de voormalige openbaar aanklager van Minnesota, die 3M in de VS op de knieën kreeg, waarschuwde eerder in deze krant (DS 23 september) dat 3M zal proberen tijd te rekken.‘Wat ik in ieder geval geleerd heb, is dat het ­bedrijf zal aansturen op uitstel, allerhande vertragingen van het onderzoek, en beloftes tot medewerking zonder dat er effectief veel gebeurt. Wijzelf zijn pas tot een overeenkomst met 3M gekomen op de ochtend van het proces, na 22 uur onderhandelen.’