Champions League | Atlanta klopt Young Boys

Atlanta heeft woensdag op de tweede speeldag van de Champions League met 1-0 gewonnen van Young Boys Bern. Zenit Sint-Petersburg haalde het met 4-0 van Malmö.

Matteo Pessina (68.) maakte middenin de tweede helft het enige doelpunt in Atlanta-Young Boys. De Italianen zijn voorlopig leider in groep F met vier punten. Young Boys telt er drie. Villareal en Manchester United, die later op woensdag mekaar treffen, tellen respectievelijk één en nul punten.

In Sint-Petersburg was het Claudinho (9.) die de thuisploeg al snel op voorsprong bracht. Daler Kuzyayev (49.) maakte er kort na de pauze 2-0 van, de Zweden vielen daarna met tien na de uitsluiting van Anel Ahmedhodzic. Tien minuten voor tijd maakte Alex Sutormin (80.) er 3-0 van, Wendel (90+5.) legde diep in de blessure de 4-0 eindstand vast. Zenit komt nu naast Chelsea en Juventus, die later woensdagavond mekaar treffen, aan de leiding in groep H. De drie teams tellen allemaal drie punten, Malmö is puntenloos.

Pijnlijk gelijkspel voor Wolfsburg

Wolfsburg, waar met Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw en Dodi Lukebakio liefst drie Belgen aan de aftrap verschenen, speelde 1-1 gelijk tegen Sevilla. Renato Steffen (49.) bracht de Duitsers kort na de rust op voorsprong. Vijf minuten voor tijd werd bij de thuisploeg Josuha Guilavogui uitgesloten met een tweede gele kaart en ging de bal op de stip. Ivan Rakitic (86.) maakte de gelijkmaker vanop elf meter.

Nog in groep G won Salzburg met 2-1 van Rijsel, waarbij de jonge Belgische aanvaller Amadou Onana op het uur kwam invallen. De Fransen stonden toen al 2-0 achter na twee penaltydoelpunten van Karim Adeyemi (35, 53.). Burak Yilmaz (62.) maakte nog de aansluitingstreffer, maar verder kwam Rijsel niet meer. Salzburg is verrassend leider met vier punten. Sevilla en Wolfsburg tellen elk twee punten, Rijsel heeft er eentje.