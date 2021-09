Britse agent die Sarah Everard (33) vermoordde ‘arresteerde haar onder valse voorwendselen’

Wayne Couzens, de Britse agent die in maart Sarah Everard (33) om het leven bracht, zou hqqr onder valse voorwendselen hebben gearresteerd omdat ze zogezegd de coronamaatregelen had geschonden. Dat raakte bekend op de laatste dag van zijn proces.

De 33-jarige Everard verdween op 3 maart van dit jaar toen ze ’s avonds in Londen naar huis liep. Een week later werd haar levenloze lichaam gevonden in een bos, bijna 80 kilometer verwijderd van de plek waar ze het laatst gezien was. De jonge vrouw was eerst verkracht en vervolgens gewurgd.

De 48-jarige politieagent Wayne Couzens bekende al snel dat hij de vrouw ontvoerd en verkracht had, maar ontkende eerst de moord. Uit het onderzoek kwam echter naar voren dat hij in aanloop naar de moord een huurauto had geregeld en een rol verpakkingsfolie had gekocht. In juli pleitte Couzens uiteindelijk ook schuldig op de moord.

Valse arrestatie

Op het proces blijkt woensdag dat Everard op 3 maart eerst van thuis had gewerkt en dat ze ’s avonds bij een vriend ging eten. ‘Ze ging te voet naar daar gegaan en zou ook naar huis zijn gewandeld als ze niet was ontvoerd’, zo verklaarde openbaar aanklager Tom Little. Couzens zou een ‘valse arrestatie hebben verricht’ en Everard in de boeien hebben geslagen, ‘omdat ze de coronamaatregelen had geschonden’. ‘Sarah was geen goedgelovige vrouw’, aldus Little. ‘Maar het was maart, het begin van de nieuwe lockdown. Dat maakte zulke aantijgingen geloofwaardiger, dat maakte haar kwetsbaarder.’

De openbaar aanklager benadrukte ook nog eens de voorbedachtheid van Couzens. ‘Hij had een huurauto geregeld, voor de enige reden om een vrouw alleen te ontvoeren en te verkrachten’, luidt het. ‘Al zijn gedragingen wijzen erop dat hij actief op zoek was, aan het jagen was op een jonge vrouw. En dat is ook exact wat hij deed.’

Uit het onderzoek bleek ook dat de agent een vals profiel had op datingsite Match.com, dat hij al meermaals contact had opgezocht met een escorte en dat hij ook na zijn uren zijn handboeien bij zich had. Als iemand hem daarop aansprak, antwoordde hij laconiek dat hij hield van ‘kinky stuff’.

Couzens werd in juli ontslagen bij de Met Police. Eerder woensdag had de Londense politie in een verklaring gezegd ‘kwaad en verwoest’ te zijn door de feiten. ‘Onze gedachten zijn bij Sarah, haar familie en haar vele vrienden. We kunnen het ons niet voorstellen wat zij nu meemaken.’

Golf van verontwaardiging

De moord leidde tot grote publieke verontwaardiging in het Verenigd Koninkrijk. Vrouwen deelden op sociale media hun ervaringen met intimidatie en gevaar op straat. Een wake voor de vrouw in Londen leidde eveneens tot kritiek, nadat agenten hardhandig hadden ingegrepen omdat de bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen niet was toegestaan. Een onafhankelijke inspectie oordeelde later dat de politie gepast had gehandeld.

Couzens kent donderdag zijn straf.