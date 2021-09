Nucleaire rente heronderhandelen kan niet

Volgens een advies van de FOD Economie staat de federale overheid zeer zwak in nieuwe onderhandelingen met Engie/Electrabel over een aangescherpte bijdrage, nu de elektriciteitsprijs bijzonder hoog is.

De overheid mag ‘niet eenzijdig de nucleaire rente voor Doel 1 en 2 en het mechanisme (dus ook de berekening) van de repartitiebijdragen voor Doel 3 en 4 en Tihange 1 en 2 wijzigen’, staat in het advies. Daar is een nieuwe afspraak met Engie voor nodig en ook een nieuwe melding bij de Europese Commissie in verband met staatssteun.

De FOD economie waarschuwt ook: ‘Het risico, indien wij het contract toch eenzijdig wijzigen, is dat Engie, naast de claim van mogelijke zware schadevergoeding, een aantal oude geschillen zal reactiveren.’

De voorbije dagen kwam vanuit verschillende politieke vragen om de nucleaire rente te verhogen. Maar gelet op de afspraken die de vorige federale regering heeft gemaakt met Engie/Electrabel, is dat dus niet zomaar mogelijk. Het contract is getekend door toenmalig premier Charles Michel (MR) en minister van Energie Marie Christine Marghem (MR).

De nucleaire rente die de uitbaters van de kerncentrales betalen, bedraagt dit jaar volgens voorlopige ramingen 103,5 miljoen euro, negen jaar geleden was het meer dan een half miljard. Dat bedrag zal waarschijnlijk opnieuw omhoog gaan, maar het percentage herzien, gelet op de hausse van de elektriciteitsprijzen, is niet mogelijk.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft energieregulator Creg gevraagd om te berekenen hoe hoog de winsten van kernenergie, wind of leveranciers oplopen.