Agent krijgt levenslang voor verkrachting en moord Sarah Everard

De Britse agent Wayne Couzens krijgt levenslang voor de ontvoering, verkrachting en moord op Sarah Everard.

De 33-jarige Everard verdween op 3 maart toen ze ’s avonds in Londen naar huis wandelde. Een week later werd haar levenloze lichaam gevonden in een bos, bijna 80 kilometer verwijderd van de plek waar ze het laatst gezien was.

De rechter noemde de zaak uitzonderlijk ernstig, omdat de moordenaar zijn functie van agent heeft misbruikt. Daarom sprak hij een ‘whole-life order’ uit. Dat betekent dat Couzens na een dertig jaar geen voorwaardelijke vrijlating kan vragen en dus nooit meer vrijkomt. In Engeland en Wales zijn er volgens The Guardien een zestigtal gevangenen die zo’n zware straf uitzitten.

Misbruik

Wayne Couzens. Foto: AFP

Wayne Couzens deed alsof hij Sarah Everard arresteerde, wellicht onder het mom van de coronamaatregelen die toen van kracht waren. Hij reed naar een afgelegen gebied nabij Dover in Kent, waar hij zijn slachtoffer verkrachtte en wurgde. Couzens verbrandde haar lichaam in een koelkast op een terrein nabij Ashford dat van hem was. Daarna dumpte hij het lichaam in een nabijgelegen vijver.

De politie kon hem linken aan de huurauto die hij had gebruikt. Op 9 maart werd hij opgepakt, een dag later is het lichaam van Everard gevonden. De 48-jarige agent bekende al snel dat hij de vrouw ontvoerd en verkracht had, maar ontkende eerst de moord. Uit het onderzoek kwam naar voren dat hij in aanloop naar de moord de huurauto had geregeld en een rol verpakkingsfolie had gekocht. In juli pleitte Couzens uiteindelijk ook schuldig op de moord.

Volgens de rechter zocht Couzens vanaf een maand op voorhand in Londen uit hoe hij zijn misdaad zou aanpakken.

Verontwaardiging

Couzens, een getrouwde vader van twee kinderen, werd in juli ontslagen bij de Met Police. De moord leidde tot grote publieke verontwaardiging in het Verenigd Koninkrijk. Vrouwen deelden op sociale media hun ervaringen met intimidatie en gevaar op straat en het vertrouwen in de politie kreeg een deuk.

Wayne Couzens will be sentenced for the kidnap, rape & murder of Sarah Everard over next 2 days.



We’re sickened, angered & devastated by his crimes. They betray everything we stand for.



We recognise his actions raise many concerns, we’ll comment further when hearing is complete — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 29, 2021

De Londense politie heeft woensdag in een verklaring gezegd ‘kwaad en verslagen’ te zijn door de feiten. ‘Onze gedachten zijn bij Sarah, haar familie en haar vele vrienden. We kunnen het ons niet voorstellen wat zij nu meemaken.’