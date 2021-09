Hoe bespaart u op uw gasverbruik?

De gasprijzen swingen de pan uit. Hoe kan u uw verbruik beperken? Enkele tips.

Globaal bekeken is energie nu 19,3 procent duurder dan een jaar geleden. Maar vooral de prijsstijging van aardgas (+48 procent) is spectaculair. En dat zal de consument merken op zijn factuur. Met een aantal ingrepen kan u de kost van uw gasverbruik beperken.

Het aardgasverbruik van een doorsnee gezin bedraagt volgens de Vlaamse energieregulator Vreg gemiddeld 2.326 kWh (koken + warm water). Als aardgas naast koken en water ook voor de verwarming wordt gebruikt, stijgt het verbruik naar een gemiddelde van 23.260 kWh. Een cv-ketel is dus de grootste gasslurper in huis.

1. Plaats een hoogrendementsketel

Een oude cv-ketel verbrandt onnodig veel gas. Met de nieuwe modellen kunt u volgens energiegids.be tot maar liefst 30 procent gas besparen. Laat uw ketel ook zuinig afstellen.

2. Ketel goed instellen

Een ketel brandt zuiniger bij een lagere temperatuur van het cv-water. Een temperatuur tussen de zestig en zeventig graden is in de meeste woningen genoeg. Zestig graden is voldoende om de ontwikkeling van bacteriën te vermijden Lager dan 55 graden wordt afgeraden. Bij echt koud weer kunt u een lange opwarmtijd voorkomen door de temperatuur tijdelijk weer te verhogen. Het jaarlijks schoonmaken en ontluchten van radiatoren is ook aangeraden, net zoals het onderhouden van de boiler.

3. Plaats een zonneboiler

Met een zonneboiler wordt het water met de zon opgewarmd, waardoor u minder gas moet verbranden.

4. Isoleer

Een goede dakisolatie en superisolerende beglazing maken een groot verschil op de gasfactuur. Ook je (spouw)muren isoleren en vloerisolatie aanbrengen, is een goed idee.

Kleinere ingrepen kunnen ook helpen, zoals het isoleren van uw cv-leidingen. Dat beperkt het warmteverlies. Ook radiatorfolie aanbrengen om te vermijden dat een deel van de warmte in de muren verdwijnt, kan de gasfactuur een beetje drukken. Net zoals tochtstrips bij ramen en deuren.

5. Zet uw thermostaat lager

Met elke graad minder, bespaart u op uw gasverbruik. Volgens Luminus kun je al snel zeven procent op je verwarmingskosten besparen door de thermostaat één graad lager te zetten. De thermostaat een uur voor u gaat slapen of weggaat verlagen tot zo’n vijftien graden, zal ook helpen. Met een slimme thermostaat kan u vanaf een afstand de temperatuur bepalen en uw verbruik volgen.

6. Minder douchewater gebruiken

Met een waterbesparende douchekop bespaar je water en energie. Ook korter douchen drukt de factuur. Wie nog verder wil gaan, kan zijn tanden in de douche poetsen.

7. Zuiniger koken

Zet tijdens het koken een deksel op uw potten. Zo ontsnapt de warmte minder snel en kookt u dus efficiënter en energiezuiniger. Door regelmatig de branders van het fornuis schoon te maken, zal u ook iets minder gas verbruiken.