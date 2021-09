Mahdi: ‘Slachtoffers uitbuiting die meewerken, maken kans op wettig verblijf’

Als mensen zonder papieren meewerken aan het onderzoek naar economische uitbuiting, kan dat helpen om in België een verblijf te krijgen. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) gezegd in De Ochtend op Radio 1 na de Pano-reportage met getuigenissen van mensen zonder papieren die hier kunnen werken met een gehuurde identiteit.

In de Pano-reportage die woensdag werd uitgezonden op Eén was te zien hoe mensen die al jaren in ons land verblijven zonder geldige papieren hier kunnen werken met een gehuurde identiteit. Dat kan doordat ze daarvoor de identiteitskaarten gebruiken van anderen, en dat tegen betaling.

Voor staatssecretaris Mahdi is dat geen nieuwe informatie. ‘Er is een zwarte economie van een vrij grote groep van mensen die onwettig in ons land verblijven. Zij zoeken creatieve manieren om te overleven en ergens aan het werk te kunnen gaan, waaronder identiteitsfraude’, aldus Mahdi in De Ochtend op Radio 1.

De staatssecretaris heeft geen zicht op hoe groot de problematiek is, maar hij doet een oproep aan de slachtoffers van economische uitbuiting om mee te werken aan het onderzoek naar de daders. Daar kunnen ze ook zelf bij gebaat zijn, benadrukt Mahdi: ‘Het kan hen helpen om hier in België uiteindelijk een verblijfsvergunning te krijgen. Als je meewerkt aan het onderzoek waarin echt sprake is van economische uitbuiting van een persoon, dan is dat een procedure die gevolgd kan worden.’

Maar Mahdi onderstreept ook dat er op andere niveaus meer moet gebeuren. Er is een belangrijke verantwoordelijkheid voor werkgevers, zegt hij. ‘Soms gebeurt identiteitsfraude ook door valse identiteitskaarten. De regering heeft de voorbije jaren al heel wat initiatieven genomen om dat tegen te gaan. Zelf identiteitskaarten produceren wordt alsmaar moeilijker. Maar de identiteitskaart van iemand anders gebruiken gebeurt wel nog vaak. Daar moet je zorgen voor betere controle, door de werkgever en door personen die identiteitskaarten moeten controleren.’