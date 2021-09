Start academiejaar Louvain-la-Neuve eist tol: twee studenten zwaargewond

Vlaamse universiteiten en hogescholen roepen op het doopcharter te respecteren, nadat twee studenten zwaargewond geraakt zijn in Louvain-la-Neuve.

Het nieuwe academiejaar is in Louvain-la-Neuve in mineur gestart. Een 21-jarige studente uit Wan­fercée-Baulet (Henegouwen), die studeert aan de hogeschool Haute École Louvain en Hainaut (HELHa), is maandagavond in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen na een doopritueel in Louvain-la-Neuve.

De studente aan het Institut Cardijn zat volgens medestudenten in de finale van de wedstrijd ‘roi des bleus’, waarbij deelnemers zo veel mogelijk biertjes moeten drinken op korte tijd. Maar plots voelde ze zich onwel en viel ze bewusteloos neer.

Volgens een woordvoerder van de hogeschool had ze water in de longen, waardoor ze in een kunstmatige coma gebracht moest worden. Ze is ondertussen wel buiten levensgevaar, maar verblijft nog ­altijd in het ziekenhuis.

Alle dopen zijn voorlopig uit­gesteld, al zou het doopcharter niet overtreden zijn, laat de hogeschool weten in een mededeling.

Nog in Louvain-la-Neuve raakte dinsdagavond een eerstejaars­studente aan de UCLouvain zwaargewond toen ze van een balkon twee verdiepingen naar beneden viel. Dat gebeurde tijdens een feestje van de rechtenstudentenkring Adèle (Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologie). Getuigen hoorden een doffe knal.

De 18-jarige studente uit Geldenaken werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis Saint-Pierre in Ottignies overgebracht. Volgens de parketwoordvoerster was haar toestand woensdagochtend ‘licht ­gestabiliseerd’.

Doopcharter naleven

‘De UCLouvain heeft inmiddels ­alle studentenactiviteiten opgeschort tot de studente beter is’, zegt Philippe Hiligsmann, vicerector studentenzaken.

Ook Vlaamse universiteiten en hogescholen houden hun hart vast voor de komende weken. Studenten hebben wat in te halen na het ‘verloren’ coronajaar, beseffen de scholen. Maar de affaire-Sanda Dia (20) ligt bij iedereen nog vers in het geheugen.

De rector van de UAntwerpen, Herman Van ­Goethem, wil een ­expliciet verbod op de schachtenverkoop. Ook de Leuvense rector Luc Sels vindt dat die terminologie moet verdwijnen. ‘We overleggen daar momenteel met de kringen en de clubs over’, laat hij weten.

Verder hopen de Vlaamse universiteiten dat de studenten zich strikt aan het doopcharter houden dat door alle partijen is onder­tekend. ‘En dat iedereen zijn ­gezond verstand een beetje ­gebruikt’, klinkt het aan de VUB.