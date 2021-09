Jongeren die willen stemmen, zullen ook moeten stemmen

Jongeren vanaf zestien zullen mogen stemmen bij de volgende Europese verkiezingen. Als ze zich inschrijven zijn ze ook verplicht om te gaan stemmen, zo staat het in een voorontwerp van wet dat de federale regering morgen bespreekt.

Potentieel 271.486 Belgen en Europeanen tussen 16 en 18 jaar komen in aanmerking om deel te nemen aan de volgende Europese verkiezingen, de regels voor de andere verkiezingen veranderen niet. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) hebben een voorontwerp van wet klaar dat de nieuwe regeling invoert, schrijft Le Soir.

Stemrecht vanaf 16 bestaat al in Oostenrijk en Malta, ook het Europees Parlement beveelt de verlaging van de leeftijd om te stemmen aan. Vanaf de verkiezingen van 2024 zullen ook bij ons jongeren die hun zestiende verjaardag hebben gevierd, hun stem kunnen uitbrengen. Ze moeten zich daarvoor laten inschrijven in het kiezersregister van hun gemeenten. Vanaf dan zijn ze verplicht om te gaan stemmen, net zoals meerderjarigen.

Dat inschrijven kan al vanaf 14 jaar. Volgens de ministers zijn jongeren dan al voldoende tot hun jaren van verstand gekomen om dan die beslissing te nemen. Jongeren zullen vanaf zestien overigens niet alleen kunnen stemmen. Ze kunnen ook een handtekening leveren voor het indienen van een kandidatenlijst. Zelf kandidaat zijn, daarvoor moeten ze nog even wachten.

Om jongeren te overtuigen zich in te schrijven komt er nog een campagne, in het beste geval in de herfst van 2023. Dat brengt ook de grootste meerkosten mee, met een budget van 300.000 euro. Daarnaast moeten ook de stemcomputers worden aangepast (13.500 euro) en moeten jonge Belgen die in het buitenland wonen, worden geïnformeerd (40.000 euro).