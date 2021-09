Nog even droog, maar weekend wordt nat

Donderdag blijft nog grotendeels droog, maar vrijdag gaat het regenen. En met name zaterdagnacht verwacht het KMI ‘veel regen’.

De weersverwachtingen voor donderdag. Foto: KMI

Donderdagochtend krijgen we in vele streken brede opklaringen met hoge wolkensluiers. Lokaal is er wat nevel of mist in de Ardennen. In de loop van de voormiddag en ook na de middag verschijnen er behoorlijk wat middelhoge wolkenvelden vanaf het westen, maar in het zuiden zijn er doorgaans nog meer opklaringen. Over het westen en het noordwesten kan er in de loop van de dag eventueel hier en daar wat gedruppel vallen, elders blijft het droog. De maxima schommelen tussen 11 en 16 graden.

Donderdagavond en -nacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In het uiterste noordwesten en westen verwachten we meer wolken en kan er mogelijk af en toe wat zeer lichte neerslag vallen. Elders blijft het droog. De minima lopen uiteen van 5 graden in de Hoge Venen tot 12 graden aan de kust.

Morgen

Vrijdag wisselen eerst wolken en opklaringen elkaar af. Daarna neemt vanaf de kust de bewolking toe en gaat het in de loop van de namiddag regenen over het westen. In de andere streken verwachten we vooral in de late namiddag en avond regen. Over het uiterste oosten blijft het vermoedelijk nog droog tot de avond. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 17 graden in de Kempen.

Weekend

Zaterdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Lokaal kunnen er enkele buien vallen of wat regen bij tussenpozen, maar het blijft vaak nog droog. We halen maxima van 14 tot 18 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind die later overdag matig tot vrij krachtig wordt. Zaterdagavond en vooral zaterdagnacht verwachten we volgens de huidige prognoses veel regen (mogelijk lokaal meer dan 20 l/ m2) en flink wat wind met pieken van 70 tot 100 km/u.

Zondagochtend regent het nog waarbij er ten zuiden van Samber en Maas 10 à 15 l/ m2 kan bijvallen. In de loop van de namiddag wordt het droger over het westen en het centrum met opklaringen. In Hoog-België blijft het dan nog regenachtig maar de neerslagintensiteit vermindert. De maxima schommelen in de namiddag in Laag- en Midden- België rond 14 graden. Er waait een matige zuidzuidwestenwind.

Volgende week

Maandag wisselen opklaringen af met enkele buien bij maxima van 11 tot 16 graden. Mogelijk zijn een aantal buien onweerachtig. De zuidwestenwind is matig en aan zee soms vrij krachtig.

Mogelijk bevindt er zich dinsdag een depressiekern boven de Noordzee waardoor er veel neerslag kan vallen (ook dinsdagnacht) en het hard kan gaan waaien. Het is zachter met maxima tot 18 graden in het centrum.