Remco Evenepoel blikt terug op ploegtactiek WK: ‘Heb gezegd dat ik kon winnen, maar ik kreeg geen kans’

Remco Evenepoel meent dat hij afgelopen zondag in Leuven zelf wereldkampioen wielrennen had kunnen worden als hij daar de kans toe had gekregen. Dat vertelde hij woensdagavond in Extra Time Koers.

Remco Evenepoel was afgelopen zondag allicht de beste Belg op het WK in eigen land. Maar de 21-jarige kanonskogel uit Schepdaal moest zich beperken tot een knechtenrol in dienst van kopman Wout van Aert. Achteraf kwam er kritiek op die tactiek. ‘Waarom gooiden ze Remco zo vroeg in de strijd? Voor mij was Remco na Julian de beste man in koers. Maar ze hebben hem gewoon opgeofferd en hebben zo de rode loper uitgerold voor Julian’, zei onder andere Patrick Lefevere.

‘Ik wist op voorhand wat mijn job was: ik moest gewoon overal meespringen’, kwam Evenepoel woensdagavond zelf in Extra Time Koers nog een laatste keer terug op die tactiek. ‘We hadden met Wout (Van Aert, nvdr.) en Jasper (Stuyven, nvdr.) twee kopmannen en ik was knecht. Op vrijdagnamiddag hadden we een teammeeting met iedereen. Maar ik vond dat het persoonlijk erg onduidelijk was wat er van mij verwacht werd. Dus heb ik eigenlijk van vrijdag op zaterdag een twijfelachtige nacht gehad. Vervolgens ben ik op zaterdag naar bondscoach Sven Vanthourenhout en Serge Pauwels gegaan en ik heb hen gevraagd: wat verwachten jullie eigenlijk van mij?Want het is voor mij niet duidelijk. Met de verkenning had ik trouwens het gevoel dat er voor mij persoonlijk wel een kans lag om ergens weg te rijden. Dat er wel een bepaald scenario was waarin ik de koers kon winnen. Ik heb hen dat vlakaf gezegd en duidelijk gevraagd: krijg ik de kans of niet? Daar is toen een duidelijke nee op gekomen. Er werd de kaart van Wout van Aert getrokken en ik heb de knop omgedraaid en er alles aan gedaan om te knechten. Dat werk zou ik trouwens ook bij Deceuninck-Quick-Step opknappen als het mij gevraagd zou worden.’

Op de vraag of Evenepoel zondag zelf wereldkampioen kon worden zegt hij volmondig ja. ‘Ik heb achteraf aan Sven ook gezegd dat dit een gemiste kans op een wereldtitel was’, vertelde Evenepoel. In onze wielerpodcast ‘De Koers is van ons’ had bondscoach Vanthourenhout al gezegd dat hij het daar niet mee eens is. ‘Samen met Stuyven was Remco uiteindelijk de beste Belg in koers, maar ik denk niet dat hij zelf wereldkampioen kon worden. Hij werd geviseerd en had nooit voldoende ruimte gekregen om een groot gat te slaan. Bovendien: gezien de uitputting in de finale had hij die inspanning niet kunnen rekken tot op de streep. Een medaille was misschien wel mogelijk geweest.’