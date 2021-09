Amerikaanse Senaat stemt donderdag over maatregel om shutdown te voorkomen

De Amerikaanse Senaat zal donderdag stemmen over wetgeving om het werk van de overheidsdiensten tijdelijk te financieren en een economisch schadelijke ‘shutdown’ van de overheid te voorkomen.

Het nieuwe boekjaar van de Amerikaanse overheid begint vrijdag. Als er dan geen nieuwe budgettaire regeling is, gaan delen van de federale overheid op slot.

‘We hebben een akkoord om een shutdown van de overheid te voorkomen. En we gaan daar donderdag over stemmen,’ zei Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat. Het Huis van Afgevaardigden zal kort daarna zijn eigen stemming houden over noodvoorziening goed voor een biljoen dollar. Daardoor blijft de overheid gefinancierd tot 3 december.

De maatregel kan rekenen op brede steun in beide kamers en zal naar verwachting worden aangenomen. ‘Democraten willen geen shutdown. Republikeinen willen geen shutdown. Dat zal het resultaat opleveren dat we allemaal verwachten, namelijk dat de lichten aanblijven’, zei de Republikeinse senator John Cornyn woensdag.

Niettemin zijn er zorgen dat de stemming uitgesteld zou kunnen worden waardoor een shutdown mogelijk niet vermeden kan worden. Progressieve Democraten eisen immers dat er pas wordt gestemd wanneer er een overeenkomst is bereikt in een ander biljoenenwetsvoorstel dat handelt over sociale uitgaven en het klimaat. Gebeurt dat niet, dan dreigen ze tegen het anti-shutdownwetsvoorstel te stemmen.

Onbetaald werken

Sluiting van de overheid zou betekenen dat sommige overheidsmedewerkers verplicht verlof moeten krijgen of tijdelijk onbetaald moeten doorwerken. Afhankelijk van hoe lang zo’n situatie duurt, kunnen bepaalde overheidsdiensten worden beperkt of betalingen worden uitgesteld.

Dergelijke ‘shutdowns’ komen vaker voor in de VS. De regering van de Amerikaanse president Joe Biden stelt dezer dagen alles in het werk dit te vermijden en grote negatieve gevolgen voor de Amerikaanse en wereldeconomie te voorkomen.