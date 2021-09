Olympisch zwemkampioen bekent schuld aan bestorming Capitool

Klete Keller, een Amerikaanse zwemmer die tweemaal goud en in totaal vijf medailles won voor zijn land op de Olympische Spelen, heeft bekend te hebben deelgenomen aan de bestorming van het Capitool eerder dit jaar. Hij is beschuldigd van een zogenoemd federaal misdrijf en riskeert een gevangenisstraf.

Keller (39) maakte deel uit van de menigte aanhangers van oud-president Trump die op 6 januari het Capitool bestormde, binnendrong, plunderde en vernielingen aanrichtte. Agenten werden ook aangevallen en in totaal vielen vijf doden.

Volgens de aanklager was Keller 51 minuten in het Capitool. Dat is een relatief lange periode vergeleken met veel anderen die slechts kort in het gebouw waren. Op videobeelden van de bestorming was te zien hoe Keller Democratische kopstukken Chuck Schumer en Nancy Pelosi uitschold en beledigde, zonder in hun buurt te zijn.

Keller zou geen geweld hebben gebruikt, maar wel bevelen van de politie hebben genegeerd. Naar verwachting krijgt hij een celstraf van 21 tot 27 maanden, melden Amerikaanse media.

Foto: REUTERS

De zwemmer nam deel aan de Olympische Spelen van 2000, 2004 en 2008. Keller won twee gouden medailles en één zilver met de estafetteploeg (vrije slag). Op de 400m vrije slag pakte hij tweemaal het brons. Na zijn loopbaan ging het bergaf met de Amerikaan, die na een scheiding en het verlies van verschillende jobs even dakloos werd.