Baby van 5 maanden verongelukt bij ongeval in Genk: moeder en ander kind zwaargewond

Woensdagmiddag is bij een ongeval op de Westerring in Genk een zwaar ongeval gebeurd. Daarbij kwam een baby van vijf maanden om het leven. De politie is nu op zoek naar getuigen van het ongeval.

Rond 16.30 uur woensdagmiddag gebeurde op het kruispunt van de Westerring en de oprit van de E314 een zwaar ongeval. Ter hoogte van de verkeerslichten botsten een bestelwagen en een auto. In de auto zat een jonge vrouw met twee kleine kinderen. De 30-jarige vrouw uit Zutendaal en haar kinderen raakten zwaargewond. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Eén van de kinderen, een baby van 5 maanden, overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen.

In opdracht van het parket kwam een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De Westerring werd een tijd afgesloten voor het verkeer.

De Westerring werd door de lokale politie CARMA een tijdlang richting Oudsbergen afgesloten. Ook de afrit 31 van de E314 richting Nederland was niet toegankelijk. De Westerring ging dicht vanaf de C-Mine en Evence Coppéelaan in de richting van de Hoevenzavellaan, waardoor er een tijdlang ernstige verkeershinder was.

Getuigen

Politie CARMA en het parket van Limburg vragen getuigen die ongeval zagen gebeuren om contact op te nemen met de politie op volgend nummer: 089 39 14 10.