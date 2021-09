VS neemt afscheid van grote ivoorsnavelspecht en 22 ander soorten

De Amerikaanse milieudiensten hebben 22 diersoorten en een plantensoort uitgestorven verklaard. Op de lijst staat de tot de verbeelding sprekende grote ivoorsnavelspecht. Er werden voordien nog maar 11 soorten geschrapt van de Endangered Species Act.

De Amerikaanse milieudiensten hebben woensdag 23 soorten voorgoed uitgestorven verklaard. Op de lijst staat onder meer de grote ivoorsnavelspecht, een van de meest tot de verbeelding sprekende Amerikaanse vogels. De laatst bevestigde waarneming van de vogel dateert al van 1944. Jarenlang was het een van de meest gezochte vogels door vogelliefhebbers. In de volksmond wordt hij soms de ‘Lord God Bird’ genoemd, naar de kreet die waarnemers zouden geslaakt hebben wanneer ze hem zagen. Het inspireerde folkzanger Sufjan Stevens zelfs tot een nummer.

Ook een andere opvallende vogel, Bachmans zanger, is uitgestorven verklaard door de federale wildbeheerdienst Fish and Wildlife Service. De zangvogel met kenmerkende gele veren migreerden van het zuidwesten van de VS naar Cuba. De wetenschappers hebben de hoop opgegeven ooit nog een levend exemplaar te kunnen zien.

Volgens de Endangered Species Act worden bedreigde diersoorten opgenomen op een lijst om hun habitat te beschermen. Voorheen werden nog maar elf soorten geschrapt vanwege uitsterven. Toen de wet in 1973 werd aangenomen was de grote ivoorsnavelspecht een van de mascottes bij het lobbywerk. De vogel is al bedreigd sinds 1890, nadat de boskap de habitat bedreigde en de spechtsoort populair werd bij privéverzamelaars en hoedenmakers.

Bioloog in tranen

Bioloog Amy Trahan noemt het opnemen van de grote ivoorsnavelspecht in de lijst ‘uitgestorven dieren’ een van ‘de moeilijkste momenten uit haar carrière’. ‘Niemand wil zoiets doen’, zei ze aan de krant The Washington Post. Volgens de krant kon de bioloog haar tranen in het Zoom-gesprek amper bedwingen.

In totaal staan er elf vogels op de lijst. Ook twee zoetwatervissen, een vleermuis, acht mosselsoorten en een plant zullen nooit meer worden waargenomen.

Klimaatopwarming

Dit ‘onderstreept hoe menselijke activiteiten tot achteruitgang en uitsterven van soorten kunnen leiden, door bij te dragen aan het verlies van habitat, overexploitatie en de introductie van invasieve soorten en ziekten’, zo staat in de verklaring. De Amerikaanse milieudiensten verwachten dat de klimaatverandering deze bedreigingen enkel nog zullen verergeren.